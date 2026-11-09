В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления
В Бишкеке с 9 ноября изменился маршрут автобуса № 23. Об этом сообщили в мэрии столицы.
По данным муниципалитета, ранее автобус курсировал по полукольцевой схеме. Теперь в рамках оптимизации маршрут разделили на два отдельных направления.
В мэрии пояснили, что изменения направлены на повышение эффективности пассажирских перевозок, улучшение работы общественного транспорта и создание более комфортных условий для горожан.
При этом в сообщении не уточняется, какие номера присвоены новым маршрутам и по каким улицам будут курсировать автобусы.
В муниципалитете добавили, что работа по совершенствованию маршрутной сети Бишкека продолжится.