В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления

В Бишкеке с 9 ноября изменился маршрут автобуса № 23. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, ранее автобус курсировал по полукольцевой схеме. Теперь в рамках оптимизации маршрут разделили на два отдельных направления.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии Бишкека

В мэрии пояснили, что изменения направлены на повышение эффективности пассажирских перевозок, улучшение работы общественного транспорта и создание более комфортных условий для горожан.

При этом в сообщении не уточняется, какие номера присвоены новым маршрутам и по каким улицам будут курсировать автобусы.

В муниципалитете добавили, что работа по совершенствованию маршрутной сети Бишкека продолжится.