Вдоль Ала-Арчи и Аламедина в Бишкеке могут построить монорельс

В Бишкеке рассматривают возможность строительства надземной транспортной системы вдоль русел рек Ала-Арчи и Аламедин. Проект обсудили заместитель мэра Рамиз Алиев и представители китайской компании BYD, сообщили городские власти.

По данным столичного муниципалитета, на встрече стороны обсудили технические возможности строительства монорельса, особенности его эксплуатации с учетом климатических условий Бишкека и варианты финансирования.

Представители BYD презентовали автоматизированную транспортную систему SkyShuttle, которую рассматривают в качестве одного из возможных решений для развития общественного транспорта столицы.

По итогам переговоров стороны договорились совместно обследовать потенциальный маршрут и создать рабочую группу для дальнейшей проработки проекта.