USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Двери не закрываются, а автобус едет. В Бишкеке возмущены давкой

11:16, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В социальных сетях распространяется видео с переполненными автобусами в Бишкеке. На кадрах видно, как школьники буквально протискиваются в салон общественного транспорта, где практически нет свободного места.

Из-за большого количества пассажиров двери автобуса не могут нормально закрыться. Несмотря на это, транспортное средство начинает движение, создавая потенциальную угрозу безопасности пассажиров.

Блок YouTube

Подобная картина, по словам горожан, стала привычной в вечерние часы пик, когда школьники возвращаются домой после занятий, а взрослые — с работы.

Особое беспокойство вызывает безопасность детей. В переполненном салоне школьники вынуждены стоять вплотную к дверям, а при резком торможении возникает риск получения травм.

Ситуация вновь поднимает вопрос о количестве автобусов на городских маршрутах, соблюдении интервалов движения и организации перевозок в часы пик.

Материалы по теме

В Бишкеке застройщики перекрыли тротуары и дороги. Житель требует объяснений

Квартира в Бишкеке превратилась в собачий приют. Выявлено более 15 собак

Экс-депутат БГК: На земле отца вице-мэра появился знак муниципальной парковки

Сколько можно менять асфальт? Мэрию Бишкека раскритиковали за ремонт Ауэзова

В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления

Двойные стандарты? В Бишкеке вновь подняли вопрос парковки отца вице-мэра

В автобусах Бишкека начались рейды. Особое внимание уделяют оплате проезда

В Бишкеке изменят движение сразу восемь автобусных маршрутов

Снова ДТП с автобусом. В Бишкеке общественный транспорт столкнулся с легковушкой

На Иссык-Куле появится новый общественный транспорт — мэр Чолпон-Аты

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

 

Гибель Амира в «Ала-Арче»: в соцсетях требуют отставки главы МЧС

 

Квартира в Бишкеке превратилась в собачий приют. Выявлено более 15 собак

 

В Нарынском районе выявили более 1,3 тысячи гектаров неучтенных сельхозземель

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Взрыв произошел на металлургическом заводе в Турции: число погибших растет

 

Общество

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

Двери не закрываются, а автобус едет. В Бишкеке возмущены давкой

 

Миссия добро: российские врачи проконсультируют пациентов в Бишкеке и Оше

 

Последний поход Амира. Кыргызстан требует ответов после трагедии

 

В Кыргызстане олимпийским чемпионам будут пожизненно платить по 30 тысяч сомов

 

Интерактивную карту госимущества разработали в Кыргызстане

 

Атака на Иран

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Экономика

Дорожную карту многостороннего сотрудничества подпишут Бишкек и Минск

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 10 ноября: евро подорожал

 

Перегрев экономики, рост тарифов и цен на ГСМ — основные риски для Кыргызстана

 

В реестре госимущества числится 9,5 тысячи объектов по Кыргызстану 

 

За пять лет в госсобственность вернули около 2 тысяч объектов недвижимости

 

С января по сентябрь — как изменилась стоимость жилья в Бишкеке и Оше

 

Власть

Садыр Жапаров примет участие в заседании ОДКБ в Москве

 

В СЭЗ «Нарын» вводят особые условия для майнинга и искусственного интеллекта

 

«У него была целая жизнь впереди». Семья погибшего Амира выступила с заявлением

 

Недра под особым статусом — госпредприятиям расширили возможности

 

Мошенники вымогают деньги у акимов и мэров от имени пресс-секретаря президента

 

Кабмин одобрил изменения в инвестиционное соглашение по Кумтору

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18