Двери не закрываются, а автобус едет. В Бишкеке возмущены давкой

В социальных сетях распространяется видео с переполненными автобусами в Бишкеке. На кадрах видно, как школьники буквально протискиваются в салон общественного транспорта, где практически нет свободного места.

Из-за большого количества пассажиров двери автобуса не могут нормально закрыться. Несмотря на это, транспортное средство начинает движение, создавая потенциальную угрозу безопасности пассажиров.

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Подобная картина, по словам горожан, стала привычной в вечерние часы пик, когда школьники возвращаются домой после занятий, а взрослые — с работы.

Особое беспокойство вызывает безопасность детей. В переполненном салоне школьники вынуждены стоять вплотную к дверям, а при резком торможении возникает риск получения травм.

Ситуация вновь поднимает вопрос о количестве автобусов на городских маршрутах, соблюдении интервалов движения и организации перевозок в часы пик.