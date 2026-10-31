В 2027 году в Кыргызстане планируется построить 112 новых школ и 40 больниц

Работы по улучшению социальной инфраструктуры в стране будут продолжены. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев во время посещения новой школы в селе Кара-Талаа Тонского района Иссык-Кульской области.

По его словам, как передает пресс-служба парламента, в 2027 году по всей республике планируется построить еще 112 новых школ и 40 больниц.

Среди объектов есть современная клиника, где будут лечить тяжелые заболевания и проводить операции по трансплантации органов.

«Раньше бывали случаи, когда строительство одной школы затягивалось до десяти лет. Сейчас же под руководством президента Садыра Жапарова в нашей стране происходят масштабные перемены. За последние пять лет построены около 700 объектов образования и порядка 500 заводов и фабрик. Это доказательство того, что экономические возможности нашего государства расширяются, мы перешли на новый этап развития», — сказал торага.

Он добавил, что вместе с тем в последние годы в республике также активно развивается промышленная сфера, планируется открыть производственные предприятия с учетом особенностей, природных ресурсов и экономических возможностей каждого села.