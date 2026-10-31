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Спикер пообещал оплатить учебу в вузе трем выпускникам новой школы на Иссык-Куле

18:48, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил новую школу в селе Кара-Талаа Тонского района Иссык-Кульской области.

Как сообщили в пресс-службе парламента, стоимость строительства нового здания учебного заведения в селе Кара-Талаа составила 230 миллионов сомов, которые выделены из республиканского бюджета.

В двухэтажном здании, рассчитанном на 275 мест, предусмотрены современный компьютерный класс, лаборатории химии, биологии и физики, спортивный зал, столовая и мини-футбольное поле.

Марлен Маматалиев сообщил, что ранее депутаты местного кенеша обращались с просьбой содействовать строительству нового здания школы в селе Кара-Талаа, и теперь давняя мечта сельчан воплотилась в жизнь.

Отмечается, что торага пообещал обеспечить учеников новой школьной формой, а также приобрести музыкальные инструменты.

Кроме того, он заявил, что покроет расходы на обучение в вузах для трех выпускников, окончивших школу с самыми высокими показателями, а передовым учителям будут вручены премии.

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