Гибель подростка в Ала-Арче: парламент ждет результатов расследования
Жогорку Кенеш получит информацию по обстоятельствам гибели 14-летнего Амира Кунакунова, который отправился в горы в ущелье Ала-Арча и погиб. Об этом заявил спикер парламента Марлен Маматалиев на заседании ЖК.
По его словам, в настоящее время работает комиссия, которая должна установить обстоятельства произошедшего.
Кроме того, проверку проводят Генеральная прокуратура и Военная прокуратура. После завершения работы соответствующие ведомства предоставят информацию.
Марлен Маматалиев отметил, что парламент может отдельно рассмотреть этот вопрос на заседании профильного комитета либо на пленарном заседании после получения результатов расследования.
Напомним, что на днях 14-летний подросток погиб, заблудившись в горах. Вчера состоялись его похороны. Данный случай вызвал резонанс в обществе.