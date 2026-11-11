Гибель подростка в Ала-Арче: парламент ждет результатов расследования

Жогорку Кенеш получит информацию по обстоятельствам гибели 14-летнего Амира Кунакунова, который отправился в горы в ущелье Ала-Арча и погиб. Об этом заявил спикер парламента Марлен Маматалиев на заседании ЖК.

По его словам, в настоящее время работает комиссия, которая должна установить обстоятельства произошедшего.

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Кроме того, проверку проводят Генеральная прокуратура и Военная прокуратура. После завершения работы соответствующие ведомства предоставят информацию.

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Марлен Маматалиев отметил, что парламент может отдельно рассмотреть этот вопрос на заседании профильного комитета либо на пленарном заседании после получения результатов расследования.

Напомним, что на днях 14-летний подросток погиб, заблудившись в горах. Вчера состоялись его похороны. Данный случай вызвал резонанс в обществе.