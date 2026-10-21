Угроза безопасности. В Бишкеке стройфирме дали три дня на устранение неполадок

Бишкекским городским управлением Департамента государственного архитектурно-строительного контроля проведена проверка строительного объекта на улице Курчатова, 46.

По данным Минстроя, при строительстве подпорной стены подземной автостоянки демонтированы защитные ограждения по периметру строительной площадки, что создало потенциальную угрозу безопасности жителей близлежащих домов, в том числе детей.

Для устранения выявленных нарушений ОсОО «КыргызКыганат» выдано письменное предписание с требованием в течение трех дней восстановить ограждение строительной площадки, обеспечить освещение и установить необходимые защитные конструкции.