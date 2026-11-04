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24.kg

Уголь можно купить в рассрочку: MIslamic и «Кыргыз Көмүр» подписали меморандум

15:42, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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MIslamic — исламский банкинг от MBANK и «Кыргыз Көмүр» подписали меморандум о взаимопонимании. Теперь уголь можно приобрести в рассрочку через онлайн-финансирование MIslamic по принципам шариата.

Покупать уголь на всю зиму сразу дорого, а понемногу неудобно, так как цены постоянно растут. Теперь нужный объем можно взять сразу, а платить за него частями.

Для этого необходимо оформить онлайн-финансирование MIslamic. Оно доступно на сумму от 15 до 200 тысяч сомов на срок от 3 до 36 месяцев.

Заявка обычно рассматривается до одной минуты. Финансирование при желании можно погасить досрочно.

Чтобы купить уголь в рассрочку, нужно:

  1. Открыть MIslamic в приложении MBANK.
  2. Перейти в раздел «Финансы», затем выбрать «На личные цели».
  3. Нажать «Узнать желаемую сумму», указать сумму от 15 до 200 тысяч сомов и отправить заявку.
  4. Заполнить необходимые поля, запросить код подтверждения и принять условия оферты.
  5. Ввести код из SMS, после чего заявка будет отправлена на рассмотрение.
  6. После одобрения получить пуш-уведомление с условиями финансирования.
  7. Ознакомиться с условиями, нажать «Открыть» и следовать инструкциям приложения.
  8. Дождаться уведомления об открытии линии.
  9. Выбрать уголь у партнера «Кыргыз Көмүр», отсканировать QR-код партнера, указать срок рассрочки и дату погашения.
  10. Нажать «Подать заявку» и подтвердить покупку.

Приобрести уголь в рассрочку можно в точках продаж партнеров «Кыргыз Көмүр»:

  • ИП Нурманбетов Б.К. — село Новопавловка, улица Крупская, 283А;

  • ИП Жунушалиев И.Т. — улица Мурманская, 67А;

  • ИП Бабышов М.М. — жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;

  • ИП Аккулаков Б.Ж. — село Кок-Жар, улица Карагул-Акмат / 7 Апреля (старая нефтебаза);

  • ИП Жээнбеков Н.Ж. — город Токмок, улица Жантаева, 81/4;

  • ИП Момунбаев Ж.К. — село Ленинское, улица Восточная, 248А;

  • ИП Орозов Р.О. — село Новониколаевка, улица Западная, 1Б;

  • ИП Мийнекеев А.Б. — село Полтавка, улица Октябрьская, 99.

Владельцы топливных баз, которые хотят продавать уголь в рассрочку через MIslamic, могут стать партнерами проекта.

MIslamic — исламский цифровой.

Лицензия НБ КР № 014/1.

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