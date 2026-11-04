Уголь можно купить в рассрочку: MIslamic и «Кыргыз Көмүр» подписали меморандум

MIslamic — исламский банкинг от MBANK и «Кыргыз Көмүр» подписали меморандум о взаимопонимании. Теперь уголь можно приобрести в рассрочку через онлайн-финансирование MIslamic по принципам шариата.

Покупать уголь на всю зиму сразу дорого, а понемногу неудобно, так как цены постоянно растут. Теперь нужный объем можно взять сразу, а платить за него частями.

Для этого необходимо оформить онлайн-финансирование MIslamic. Оно доступно на сумму от 15 до 200 тысяч сомов на срок от 3 до 36 месяцев.

Заявка обычно рассматривается до одной минуты. Финансирование при желании можно погасить досрочно.

Чтобы купить уголь в рассрочку, нужно:

Открыть MIslamic в приложении MBANK. Перейти в раздел «Финансы», затем выбрать «На личные цели». Нажать «Узнать желаемую сумму», указать сумму от 15 до 200 тысяч сомов и отправить заявку. Заполнить необходимые поля, запросить код подтверждения и принять условия оферты. Ввести код из SMS, после чего заявка будет отправлена на рассмотрение. После одобрения получить пуш-уведомление с условиями финансирования. Ознакомиться с условиями, нажать «Открыть» и следовать инструкциям приложения. Дождаться уведомления об открытии линии. Выбрать уголь у партнера «Кыргыз Көмүр», отсканировать QR-код партнера, указать срок рассрочки и дату погашения. Нажать «Подать заявку» и подтвердить покупку.

Приобрести уголь в рассрочку можно в точках продаж партнеров «Кыргыз Көмүр»:

ИП Нурманбетов Б.К. — село Новопавловка, улица Крупская, 283А;

ИП Жунушалиев И.Т. — улица Мурманская, 67А;

ИП Бабышов М.М. — жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;

ИП Аккулаков Б.Ж. — село Кок-Жар, улица Карагул-Акмат / 7 Апреля (старая нефтебаза);

ИП Жээнбеков Н.Ж. — город Токмок, улица Жантаева, 81/4;

ИП Момунбаев Ж.К. — село Ленинское, улица Восточная, 248А;

ИП Орозов Р.О. — село Новониколаевка, улица Западная, 1Б;

ИП Мийнекеев А.Б. — село Полтавка, улица Октябрьская, 99.

Владельцы топливных баз, которые хотят продавать уголь в рассрочку через MIslamic, могут стать партнерами проекта.

MIslamic — исламский цифровой.

Лицензия НБ КР № 014/1.