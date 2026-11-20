Акция «Маниполия от MBANK» в самом разгаре: 850 тысяч подарков и призовой фонд 50 миллионов сомов. Пользователи активно участвуют и забирают свои призы за «Мани». Впереди еще тысячи наград, так что самое время присоединиться!

Призы в «Магазине» разлетаются быстро, поэтому каталог регулярно пополняется новыми партиями. Делимся простыми лайфхаками, как легко обменять накопленные «Мани» на новенький iPhone, топовые гаджеты и бонусы от партнеров.

Лайфхак 1. Четверг: главный день недели. Главная причина, почему товары в «Магазине призов» разбирают моментально, проста: спрос среди участников огромный, и каждую партию расхватывают за считанные часы. Ассортимент магазина обновляется раз в неделю по четвергам. Зашли в раздел поздно, значит, попали в момент, когда текущая партия уже закончилась. Что делать? Копите «Мани» всю неделю, а в четверг заходите в приложение в числе первых и сразу забирайте то, на что накопили «Мани».

Лайфхак 2. Выжимайте максимум «Мани» из привычных действий и экосистемы, чтобы к четвергу на счету была внушительная сумма «Мани». Превратите обычный банкинг и сервисы MBANK в постоянный источник ходов:

Оплачивайте повседневные расходы: проезд, коммуналку, пополнение баланса, покупки через MPay.

проезд, коммуналку, пополнение баланса, покупки через MPay. Используйте продукты экосистемы MBANK: выполняйте специальные задания в MTravel , MHouse , Mashina и MMarket , оформляйте заказы и открывайте новые сервисы внутри приложения. Каждый платеж, перевод и целевое действие в экосистеме приносят дополнительную «Энергию» и новые «Мани».

Лайфхак 3. Не успели забрать приз? Сыграйте на повышение! Не успели оформить заказ в этот четверг, используйте ситуацию как преимущество.

Накопленные «Мани» не сгорают, а остаются на балансе. За следующую неделю легко собрать еще больше, чтобы в новый четверг забрать приз уровнем выше.

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Стратегия победителя на эту неделю:

Открывайте приложение MBANK, на главном экране раздел «Маниполия». Выполняйте ежедневные задания, используйте сервисы экосистемы и проходите тесты, накапливая «Мани». В «Магазин призов» в четверг: копите «Мани» и забирайте свой приз первым!

Акция продлится до 31 декабря 2026 года. С полными правилами и детальными условиями участия ознакомьтесь по ссылке: Правила участия в акции «Маниполия от MBANK» .

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