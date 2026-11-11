От рисования до IT и инвестиций: в MBANK появился сервис «Для детей»
В приложении MBANK появился новый сервис «Для детей» от MJunior. Об этом сообщили в MBANK.
Теперь занятия и курсы для детей собраны в одном каталоге: не нужно искать информацию в соцсетях и чатах, а затем отдельно уточнять стоимость, расписание и адрес.
Среди предложений — кружки по рисованию, обучение IT и инвестициям. Все партнеры официально зарегистрированы и проверены командой MJunior.
Пользователи могут сравнивать предложения и находить занятия рядом. Записать ребенка и оплатить занятие можно прямо в MBANK.
Занятия можно выбирать вместе с ребенком. В MJunior он может поставить лайк на понравившиеся занятия и курсы и поделиться ими с родителями. Напрямую связаться с организаторами ребенок не сможет. Поскольку сервис создан не только для удобства, но и для безопасности детей.
Чтобы выбрать занятие, необходимо:
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открыть приложение MBANK;
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перейти в раздел «Сервисы», затем открыть «Все сервисы»;
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выбрать «Для детей»;
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выбрать занятие для ребенка.
Ребенок найдет сервис в MJunior: нужно перейти в раздел «Сервисы» и выбрать иконку «Для детей».
MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!
Лицензия НБ КР № 014.