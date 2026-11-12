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MBANK присоединился к Деловому консультативному совету ЮНИСЕФ по вопросам детей

18:44, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев и представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Самман Джунг Тапа подписали документ о присоединении банка к Деловому консультативному совету ЮНИСЕФ по вопросам детей.

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Деловой консультативный совет ЮНИСЕФ по вопросам детей объединяет лидеров бизнеса для продвижения прав и интересов детей и служит площадкой для диалога, обмена опытом и развития ответственных бизнес-практик.

Присоединившись к Совету, MBANK планирует сосредоточиться на направлениях, где возможности банка могут принести практическую пользу детям и семьям. На встрече стороны обсудили финансовую грамотность, цифровую безопасность и другие возможные совместные инициативы.

Развитие финансовой грамотности в масштабах страны

На встрече председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев подчеркнул стратегическую важность доступности финансовых сервисов для подрастающего поколения Кыргызстана.

«Развитие экосистемы MBANK и детского приложения MJunior дает возможность системно повышать финансовую грамотность семей по всему Кыргызстану. Масштабная пользовательская база банка позволяет доносить базовые знания о финансах до юных жителей даже самых отдаленных регионов страны, что вносит существенный вклад в формирование финансовой культуры в республиканском масштабе», — отметил председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев.

Права детей и ответственные бизнес-практики

MBANK последовательно внедряет принципы устойчивого развития ESG в корпоративную практику и реализует социальные инициативы, в том числе в поддержку детей и семей.

Участие в Деловом консультативном совете позволит банку обмениваться опытом с ЮНИСЕФ и другими членами Совета и рассматривать возможности дальнейшего учета прав и интересов детей в своих бизнес-практиках.

ЮНИСЕФ может делиться в рамках Совета экспертизой, методологическими подходами и международным опытом в области прав детей.

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Информационные каналы на службе просвещения

Широкий охват цифровых и коммуникационных каналов MBANK открывает возможности для распространения полезной информации среди детей и родителей. Одним из направлений дальнейшего диалога в рамках Совета может стать использование этих возможностей, в том числе приложение MJunior, для повышения финансовой грамотности и цифровой безопасности детей.

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В рамках встречи MBANK рассказал о новом сервисе «Для детей». Раздел объединяет информацию об образовательных центрах, спортивных секций и творческих студиях, упрощая семьям поиск занятий для развития ребенка.

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«Бизнес обладает огромными возможностями влиять на жизнь детей, через свои продукты и услуги, отношения с сотрудниками и клиентами, технологии и коммуникационные каналы. Деловой консультативный совет дает нам возможность объединить этот потенциал с экспертизой ЮНИСЕФ и вместе искать практические решения в интересах детей Кыргызстана. Мы рады приветствовать MBANK в составе Совета», — отметил представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Самман Джунг Тапа.

Обмен опытом и дальнейшие шаги

MBANK выразил готовность делиться своим опытом создания цифровой экосистемы для детей и родителей и изучать международные практики в этой области.

В качестве члена Делового консультативного совета MBANK будет участвовать в диалоге с ЮНИСЕФ и другими представителями бизнеса по вопросам, затрагивающим детей и семьи. Конкретные направления и инициативы будут определяться в рамках дальнейшей работы Совета.

MBANK, сделан в Кыргызстане.

Лицензия НБ КР № 014.

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