USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Рефинансирование бизнес-кредитов: MBANK предлагает ставку 16 процентов годовых

13:25, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
рефинансирование_ис_850 на 570.png

Предприниматели теперь могут перевести действующий бизнес-кредит из другого банка в MBANK по ставке 16 процентов годовых. Об этом сообщили в банке.

Весь процесс проходит онлайн в приложении MBusiness.

Отмечается, что многие предприниматели продолжают выплачивать кредиты по высоким ставкам. Из-за этого значительная часть дохода уходит на обслуживание долга, а высокий ежемесячный платеж ограничивает возможности для развития бизнеса.

Онлайн-рефинансирование позволяет уменьшить ежемесячный платеж и общую переплату. Сэкономленные средства остаются в бизнесе: их можно направить на закупку товара, пополнение оборотного капитала и развитие компании.

После рефинансирования кредит обслуживается в MBANK, все операции доступны в одном приложении MBusiness.

Уточняется, что раньше оформление нового кредита требовало много времени и визитов в банк. Сейчас заявка подается в приложении, а решение приходит за 7 секунд.

Для оформления рефинансирования необходимо:

  • открыть приложение MBusiness;
  • перейти в раздел «Кредиты»;
  • подать заявку онлайн;
  • получить решение;
  • перевести кредиты из других банков.

Рефинансировать можно любой бизнес- или агрокредит другого банка. Порядок оформления зависит от суммы и категории заемщика:

  • ИП до 200 тысяч сомов — полностью онлайн в приложении MBusiness;

  • ИП от 200 тысяч до 500 тысяч сомов — решение приходит онлайн, оформление в офисе банка;

  • юридические лица — заявка подается онлайн, решение принимается в отделении банка.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.

Материалы по теме

Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

350 тысяч призов на 50 миллионов сомов в новой акции «Маниполия от MBANK»

Как сохранить накопления: депозит MBANK под 14,10 процента годовых

Страховка в поездку: зачем нужен полис ВЗР и где его оформить

От оплаты ладонью до голосового помощника: что представил MBANK на MTalX—2026

Сэкономьте 15 процентов на рейсах Бишкек — Москва через MTravel

Как экономить на покупках до 20 процентов: получите «А+» в подарок от MBANK

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18