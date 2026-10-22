Рефинансирование бизнес-кредитов: MBANK предлагает ставку 16 процентов годовых

Предприниматели теперь могут перевести действующий бизнес-кредит из другого банка в MBANK по ставке 16 процентов годовых. Об этом сообщили в банке.

Весь процесс проходит онлайн в приложении MBusiness.

Отмечается, что многие предприниматели продолжают выплачивать кредиты по высоким ставкам. Из-за этого значительная часть дохода уходит на обслуживание долга, а высокий ежемесячный платеж ограничивает возможности для развития бизнеса.

Онлайн-рефинансирование позволяет уменьшить ежемесячный платеж и общую переплату. Сэкономленные средства остаются в бизнесе: их можно направить на закупку товара, пополнение оборотного капитала и развитие компании.

После рефинансирования кредит обслуживается в MBANK, все операции доступны в одном приложении MBusiness.

Уточняется, что раньше оформление нового кредита требовало много времени и визитов в банк. Сейчас заявка подается в приложении, а решение приходит за 7 секунд.

Для оформления рефинансирования необходимо:

открыть приложение MBusiness;

перейти в раздел «Кредиты»;

подать заявку онлайн;

получить решение;

перевести кредиты из других банков.

Рефинансировать можно любой бизнес- или агрокредит другого банка. Порядок оформления зависит от суммы и категории заемщика:

ИП до 200 тысяч сомов — полностью онлайн в приложении MBusiness;

ИП от 200 тысяч до 500 тысяч сомов — решение приходит онлайн, оформление в офисе банка;

юридические лица — заявка подается онлайн, решение принимается в отделении банка.

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