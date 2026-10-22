Рефинансирование бизнес-кредитов: MBANK предлагает ставку 16 процентов годовых
Предприниматели теперь могут перевести действующий бизнес-кредит из другого банка в MBANK по ставке 16 процентов годовых. Об этом сообщили в банке.
Весь процесс проходит онлайн в приложении MBusiness.
Отмечается, что многие предприниматели продолжают выплачивать кредиты по высоким ставкам. Из-за этого значительная часть дохода уходит на обслуживание долга, а высокий ежемесячный платеж ограничивает возможности для развития бизнеса.
Онлайн-рефинансирование позволяет уменьшить ежемесячный платеж и общую переплату. Сэкономленные средства остаются в бизнесе: их можно направить на закупку товара, пополнение оборотного капитала и развитие компании.
После рефинансирования кредит обслуживается в MBANK, все операции доступны в одном приложении MBusiness.
Уточняется, что раньше оформление нового кредита требовало много времени и визитов в банк. Сейчас заявка подается в приложении, а решение приходит за 7 секунд.
Для оформления рефинансирования необходимо:
- открыть приложение MBusiness;
- перейти в раздел «Кредиты»;
- подать заявку онлайн;
- получить решение;
- перевести кредиты из других банков.
Рефинансировать можно любой бизнес- или агрокредит другого банка. Порядок оформления зависит от суммы и категории заемщика:
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ИП до 200 тысяч сомов — полностью онлайн в приложении MBusiness;
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ИП от 200 тысяч до 500 тысяч сомов — решение приходит онлайн, оформление в офисе банка;
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юридические лица — заявка подается онлайн, решение принимается в отделении банка.
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