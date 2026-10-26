MBusiness запускает акцию с призовым фондом более 15 миллионов сомов

MBANK запускает акцию «Игра на миллионы в MBusiness» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общий призовой фонд — более 15 миллионов сомов.

Акция пройдет с 21 октября 2026 года по 12 января 2027-го. Участвовать в ней могут клиенты MBANK, которые пользуются MBusiness. Подключиться к сервису можно онлайн через приложение MBANK.

За каждую успешную операцию в MBusiness, соответствующую правилам акции, участнику начисляется буква. Из букв нужно собрать слово «МБИЗНЕС» или «МИЛЛИОН». Победителями становятся те, кто первым соберет слово и пройдет проверку операций.

Буквы начисляются за:

прием оплаты на QR MBusiness и MKassa;

прием оплаты по MPay и MCafe;

прием переводов на MBusiness из приложения MBANK;

оплату по QR-коду через MBusiness;

оплату картой Visa MBusiness через POS-терминалы и в интернете;

оплату через сервис MBusiness Pay;

оплату налогов и государственных платежей;

обмен валюты в MBusiness;

международные переводы по SWIFT и Visa Direct Account;

оформление кредитов в MBusiness онлайн.

Для каждой операции установлены минимальные суммы и дневные ограничения. Количество букв ограничено.

Акция проходит в три этапа:

первый — с 21 октября (с 10.00) по 17 ноября 2026 года;

второй — с 18 ноября по 15 декабря 2026 года;

третий — с 16 декабря 2026 года по 12 января 2027-го.

В конце каждого этапа (в 23.59) все буквы сгорают, новый этап начинается с нуля.

Каждый месяц один победитель получит 1 миллион сомов. Таким образом, за три месяца акции миллионерами могут стать три участника.

Еще 20 предпринимателей ежемесячно получат по 200 тысяч сомов. Всего за время акции будет разыграно 60 таких призов.

С подробными условиями и правилами акции можно ознакомиться на сайте банка.

Справки по телефону 9933 (круглосуточно).

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.