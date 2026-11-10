USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

До 14,11 процента годовых: MBANK повышает ставку прибыли по депозиту «Мудараба»

15:25, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
850x570 24.kg ru.png

Хотите разместить сбережения на определенный срок и получать прибыль? Откройте срочный депозит «Мудараба» в MIslamic на срок до 36 месяцев с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Депозит работает на условиях исламского финансирования и одобрен Шариатским советом банка.

Когда у вас появляются сбережения, важно найти подходящий способ их разместить: чтобы деньги приносили прибыль, а вы были уверены, что продукт соответствует принципам исламского финансирования. Депозит «Мудараба» отвечает обоим требованиям:

  • высокая ожидаемая ставка прибыли: до 14,11 процента годовых;

  • соответствие принципам исламского финансирования: продукт одобрен Шариатским советом банка;

  • удобный срок: вы сами выбираете, на какой срок разместить средства, — до 36 месяцев;

  • регулярные выплаты: ожидаемая прибыль выплачивается каждый месяц.

Как открыть депозит «Мудараба»?

Депозит доступен в MIslamic. Чтобы его открыть:

  • откройте приложение MBANK;
  • нажмите кнопку «Еще» в правом нижнем углу;
  • перейдите в свой профиль и смените тип банкинга на MIslamic;
  • в главном меню выберите раздел «Мудараба»;
  • выберите подходящий вариант депозита и нажмите «Продолжить»;
  • ознакомьтесь с условиями, заполните необходимые данные и нажмите «Продолжить»;
  • нажмите «Открыть депозит»;
  • введите одноразовый код, который придет на ваш номер телефона;
  • в разделе «Мудараба» появится ваш депозит.

Перейти к оформлению можно сразу по ссылке. Если вам удобнее оформить депозит лично, обратитесь в ближайший офис MBANK.

Выберите подходящий срок и откройте депозит «Мудараба» с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Пусть ваши сбережения работают на вас!

MIslamic — исламский цифровой. 

Лицензия НБ КР № 014/1.

Материалы по теме

Уголь можно купить в рассрочку: MIslamic и «Кыргыз Көмүр» подписали меморандум

Как мошенники крадут деньги через зараженные телефоны и что с этим делать

MBusiness запускает акцию с призовым фондом более 15 миллионов сомов

Рефинансирование бизнес-кредитов: MBANK предлагает ставку 16 процентов годовых

Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

350 тысяч призов на 50 миллионов сомов в новой акции «Маниполия от MBANK»

Как сохранить накопления: депозит MBANK под 14,10 процента годовых

Страховка в поездку: зачем нужен полис ВЗР и где его оформить

От оплаты ладонью до голосового помощника: что представил MBANK на MTalX—2026

Сэкономьте 15 процентов на рейсах Бишкек — Москва через MTravel

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

В горных районах Кыргызстана ожидаются снег и гололед

 

Весь мир на пуантах, а наши — на пьедестале! Балетный триумф в Бишкеке

 

В Бишкеке выделят около 500 миллионов сомов на саженцы

 

Рост ОРВИ и гриппа. Бесплатная вакцина в Кыргызстане закончилась 

 

В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

 

Труженики в неволе. Как для заключенных создают рабочие места

 

Власть

Генпрокуратура выявила около 15 проверок бизнеса с нарушениями за два года

 

Ташиев призвал привлечь главу МЧС к ответственности за гибель Амира

 

В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

 

В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

 

Байсалов выразил несогласие с лишением Аскара Акаева статуса экс-президента

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18