До 14,11 процента годовых: MBANK повышает ставку прибыли по депозиту «Мудараба»

Хотите разместить сбережения на определенный срок и получать прибыль? Откройте срочный депозит «Мудараба» в MIslamic на срок до 36 месяцев с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Депозит работает на условиях исламского финансирования и одобрен Шариатским советом банка.

Когда у вас появляются сбережения, важно найти подходящий способ их разместить: чтобы деньги приносили прибыль, а вы были уверены, что продукт соответствует принципам исламского финансирования. Депозит «Мудараба» отвечает обоим требованиям:

высокая ожидаемая ставка прибыли: до 14,11 процента годовых;

соответствие принципам исламского финансирования: продукт одобрен Шариатским советом банка;

удобный срок: вы сами выбираете, на какой срок разместить средства, — до 36 месяцев;

регулярные выплаты: ожидаемая прибыль выплачивается каждый месяц.

Как открыть депозит «Мудараба»?

Депозит доступен в MIslamic. Чтобы его открыть:

откройте приложение MBANK;

нажмите кнопку «Еще» в правом нижнем углу;

перейдите в свой профиль и смените тип банкинга на MIslamic;

в главном меню выберите раздел «Мудараба»;

выберите подходящий вариант депозита и нажмите «Продолжить»;

ознакомьтесь с условиями, заполните необходимые данные и нажмите «Продолжить»;

нажмите «Открыть депозит»;

введите одноразовый код, который придет на ваш номер телефона;

в разделе «Мудараба» появится ваш депозит.

Перейти к оформлению можно сразу по ссылке. Если вам удобнее оформить депозит лично, обратитесь в ближайший офис MBANK.

Выберите подходящий срок и откройте депозит «Мудараба» с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Пусть ваши сбережения работают на вас!

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