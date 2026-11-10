До 14,11 процента годовых: MBANK повышает ставку прибыли по депозиту «Мудараба»
Хотите разместить сбережения на определенный срок и получать прибыль? Откройте срочный депозит «Мудараба» в MIslamic на срок до 36 месяцев с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Депозит работает на условиях исламского финансирования и одобрен Шариатским советом банка.
Когда у вас появляются сбережения, важно найти подходящий способ их разместить: чтобы деньги приносили прибыль, а вы были уверены, что продукт соответствует принципам исламского финансирования. Депозит «Мудараба» отвечает обоим требованиям:
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высокая ожидаемая ставка прибыли: до 14,11 процента годовых;
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соответствие принципам исламского финансирования: продукт одобрен Шариатским советом банка;
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удобный срок: вы сами выбираете, на какой срок разместить средства, — до 36 месяцев;
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регулярные выплаты: ожидаемая прибыль выплачивается каждый месяц.
Как открыть депозит «Мудараба»?
Депозит доступен в MIslamic. Чтобы его открыть:
- откройте приложение MBANK;
- нажмите кнопку «Еще» в правом нижнем углу;
- перейдите в свой профиль и смените тип банкинга на MIslamic;
- в главном меню выберите раздел «Мудараба»;
- выберите подходящий вариант депозита и нажмите «Продолжить»;
- ознакомьтесь с условиями, заполните необходимые данные и нажмите «Продолжить»;
- нажмите «Открыть депозит»;
- введите одноразовый код, который придет на ваш номер телефона;
- в разделе «Мудараба» появится ваш депозит.
Перейти к оформлению можно сразу по ссылке. Если вам удобнее оформить депозит лично, обратитесь в ближайший офис MBANK.
Выберите подходящий срок и откройте депозит «Мудараба» с ожидаемой ставкой прибыли до 14,11 процента годовых. Пусть ваши сбережения работают на вас!
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