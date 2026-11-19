Владелица продуктового магазина выиграла 1 миллион сомов в акции «Игра на миллионы в MBusiness». Об этом сообщили в MBANK.

Банк наградил победителей первого этапа акции. Призы получили индивидуальные предприниматели и компании, которые пользуются MBusiness.

Главный приз первого этапа — 1 миллион сомов — получила Назгуль.

«Я открыла маленький магазин 14 лет назад, потом зарегистрировала ИП. К MBusiness подключилась два года назад и с тех пор пользуюсь им. До сих пор не верится, что выиграла! Выигрыш хочу вложить в расширение магазина. Всем предпринимателям советую участвовать в акции», — рассказала она.

Остальные победители первого этапа собрали слово «МБИЗНЕС» и получили по 200 тысяч сомов. Среди них — предприниматели из сферы общепита, торговли овощами на рынке, владелец магазина женской одежды из Джалал-Абада, а также компании, которые занимаются производством наружной рекламы, управлением недвижимостью, продажей угля и импортом продуктов питания.

Отмечается, что участники акции проводят бизнес-операции в MBusiness, получают за них буквы и собирают слова «МБИЗНЕС» или «МИЛЛИОН». Тот, кто первым соберет слово, получает денежный приз.

Буквы начисляются за прием оплаты по QR MBusiness и MKassa, через MPay и MCafe, прием переводов на MBusiness из приложения MBANK, оплату по QR-коду через MBusiness, оплату картой Visa MBusiness через POS-терминалы и в интернете, оплату через сервис MBusiness Pay, оплату налогов и государственных платежей, обмен валюты, международные переводы по SWIFT и Visa Direct Account, а также за оформление кредитов в MBusiness онлайн. Для каждой операции установлены минимальные суммы и дневные ограничения. Количество букв ограничено.

Акция проходит в три этапа: первый — с 21 октября по 17 ноября 2026 года, второй — с 18 ноября по 15 декабря, третий — с 16 декабря 2026 года по 12 января 2027-го. В конце каждого этапа в 23.59 все накопленные буквы сгорают, и новый этап начинается с нуля.

В каждом этапе один победитель получает 1 миллион сомов, еще 20 предпринимателей — по 200 тысяч сомов. Таким образом, за время акции миллионерами могут стать три участника, а всего будет разыграно 60 призов по 200 тысяч сомов.

С подробными условиями и правилами акции можно ознакомиться по ссылке .

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