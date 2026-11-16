В Оше более 200 субагентов познакомились с возможностями MTravel
В Оше более 200 субагентов познакомились с возможностями MTravel. Об этом сообщили в MBANK.
В южной столице прошел MTravel Day — B2B-мероприятие для представителей туристической отрасли, партнеров и бизнеса. Участников познакомили с возможностями MTravel — сервиса MBANK для бронирования авиабилетов.
Цель мероприятия — укрепить партнерские связи, продемонстрировать развитие цифровых решений для субагентов и сделать организацию путешествий удобнее.
С презентацией MTravel выступил директор по инновациям Султан Кооманов. Он рассказал, как пользоваться сервисом, а также представил обновления и новые функции для корпоративного направления.
Юридический эксперт Ильяна Жедигерова объяснила, как составить договор, чтобы защитить бизнес. Также перед участниками выступил представитель AJet, генеральный директор bilet.kg Азат Исаков.
В программу вошли интерактивный блок об авиации и путешествиях с мерчем за правильные ответы, вопросы и ответы с представителями компаний, а также нетворкинг. В завершение среди участников разыграли подарочные сертификаты.
Как MTravel упрощает работу субагентов
Субагентам часто приходится работать с разными системами бронирования, долго искать подходящий рейс для клиента и разбираться в сложных профессиональных платформах. Кроме того, у них нет прозрачного контроля заказов и финансов, а расчеты с поставщиками организовать неудобно.
В MTravel субагенты получают:
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единый интерфейс для работы с предложениями ведущих систем бронирования;
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доступ к рейсам более 200 авиакомпаний;
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«личный кабинет» с историей заказов, операций и рабочим балансом;
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обучение работе с сервисом;
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персонального менеджера;
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гибкие способы пополнения и согласованную схему расчетов.
Стать партнером MTravel можно, оставив заявку по ссылке.
MBANK запустил MTravel в июне 2024 года. Сервис является частью стратегии банка по созданию цифровой экосистемы, которая объединяет необходимые сервисы в одном месте.
MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!
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