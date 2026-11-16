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24.kg

В Оше более 200 субагентов познакомились с возможностями MTravel

19:22, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В Оше более 200 субагентов познакомились с возможностями MTravel. Об этом сообщили в MBANK.

В южной столице прошел MTravel Day — B2B-мероприятие для представителей туристической отрасли, партнеров и бизнеса. Участников познакомили с возможностями MTravel — сервиса MBANK для бронирования авиабилетов.

Цель мероприятия — укрепить партнерские связи, продемонстрировать развитие цифровых решений для субагентов и сделать организацию путешествий удобнее.

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С презентацией MTravel выступил директор по инновациям Султан Кооманов. Он рассказал, как пользоваться сервисом, а также представил обновления и новые функции для корпоративного направления.

Юридический эксперт Ильяна Жедигерова объяснила, как составить договор, чтобы защитить бизнес. Также перед участниками выступил представитель AJet, генеральный директор bilet.kg Азат Исаков.

В программу вошли интерактивный блок об авиации и путешествиях с мерчем за правильные ответы, вопросы и ответы с представителями компаний, а также нетворкинг. В завершение среди участников разыграли подарочные сертификаты.

Как MTravel упрощает работу субагентов

Субагентам часто приходится работать с разными системами бронирования, долго искать подходящий рейс для клиента и разбираться в сложных профессиональных платформах. Кроме того, у них нет прозрачного контроля заказов и финансов, а расчеты с поставщиками организовать неудобно.

В MTravel субагенты получают:

  • единый интерфейс для работы с предложениями ведущих систем бронирования;

  • доступ к рейсам более 200 авиакомпаний;

  • «личный кабинет» с историей заказов, операций и рабочим балансом;

  • обучение работе с сервисом;

  • персонального менеджера;

  • гибкие способы пополнения и согласованную схему расчетов.

Стать партнером MTravel можно, оставив заявку по ссылке.

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MBANK запустил MTravel в июне 2024 года. Сервис является частью стратегии банка по созданию цифровой экосистемы, которая объединяет необходимые сервисы в одном месте.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.

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