Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

В соцсетях все чаще появляются ролики с председателем правления MBANK Максатбеком Ишенбаевым. Он уверенно говорит: «Мы запустили инвестиционную платформу, и если вы не выйдете на крупный доход в первый месяц, я готов вернуть деньги из своего кармана…»

Все выглядит убедительно: совпадают голос и внешность человека на экране, на фоне — привычный логотип банка. В чем подвох?

Тотальная подмена реальности! Мошенники берут фото и с помощью искусственного интеллекта создают дипфейки — правдоподобные видео с людьми, которые сложно отличить от реальных.

Почему люди верят?

В видео показывают известных людей, логотип компании, государственный флаг и обещают легкие десятки тысяч в день. А сверху еще и давят: «Это ваш единственный шанс, успейте прямо сейчас!»

Иллюзия надежности. Люди старшего поколения верят, потому что привыкли доверять официальным лицам.

Как распознать обман

Ни один банк и ни один руководитель никогда не обещают выплачивать компенсации из «личных фондов банка».

3 простых шага, чтобы уберечь себя и семью:

Остановитесь. Если в видео предлагают «легкие деньги», золотые горы или гарантированный заработок — это 100 процентов обман. Проверяйте. Никогда не переходите по рекламным ссылкам из соцсетей. Любую новость или акцию проверяйте только в официальном приложении MBANK, на сайте банка или в официальных соцсетях. Предупредите. Перешлите эту информацию родителям, бабушкам и дедушкам. Объясните им, что благодаря искусственному интеллекту фейковое видео выглядит настолько реалистично, что его практически невозможно отличить от настоящего.

«Мы искренне заботимся о вашей безопасности и защите ваших финансов».

Материал подготовлен при поддержке MBANK. Лицензия НБ КР № 014.