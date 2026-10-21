USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Отправьте этот пост родителям, пока мошенники не украли у них деньги

15:32, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
-
24.kg русский 850_570.png

В соцсетях все чаще появляются ролики с председателем правления MBANK Максатбеком Ишенбаевым. Он уверенно говорит: «Мы запустили инвестиционную платформу, и если вы не выйдете на крупный доход в первый месяц, я готов вернуть деньги из своего кармана…»

Все выглядит убедительно: совпадают голос и внешность человека на экране, на фоне — привычный логотип банка. В чем подвох?

Тотальная подмена реальности! Мошенники берут фото и с помощью искусственного интеллекта создают дипфейки — правдоподобные видео с людьми, которые сложно отличить от реальных.

Почему люди верят?

В видео показывают известных людей, логотип компании, государственный флаг и обещают легкие десятки тысяч в день. А сверху еще и давят: «Это ваш единственный шанс, успейте прямо сейчас!»

Иллюзия надежности. Люди старшего поколения верят, потому что привыкли доверять официальным лицам.

Как распознать обман

Ни один банк и ни один руководитель никогда не обещают выплачивать компенсации из «личных фондов банка».

3 простых шага, чтобы уберечь себя и семью:

  1. Остановитесь. Если в видео предлагают «легкие деньги», золотые горы или гарантированный заработок — это 100 процентов обман.

  2. Проверяйте. Никогда не переходите по рекламным ссылкам из соцсетей. Любую новость или акцию проверяйте только в официальном приложении MBANK, на сайте банка или в официальных соцсетях.

  3. Предупредите. Перешлите эту информацию родителям, бабушкам и дедушкам. Объясните им, что благодаря искусственному интеллекту фейковое видео выглядит настолько реалистично, что его практически невозможно отличить от настоящего.

«Мы искренне заботимся о вашей безопасности и защите ваших финансов».

Материал подготовлен при поддержке MBANK. Лицензия НБ КР № 014.

Материалы по теме

Рефинансирование бизнес-кредитов: MBANK предлагает ставку 16 процентов годовых

350 тысяч призов на 50 миллионов сомов в новой акции «Маниполия от MBANK»

Как сохранить накопления: депозит MBANK под 14,10 процента годовых

Страховка в поездку: зачем нужен полис ВЗР и где его оформить

От оплаты ладонью до голосового помощника: что представил MBANK на MTalX—2026

Сэкономьте 15 процентов на рейсах Бишкек — Москва через MTravel

Как экономить на покупках до 20 процентов: получите «А+» в подарок от MBANK

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18