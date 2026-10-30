Представьте ситуацию: вы передали полный доступ к своему смартфону абсолютно чужим людям? Звучит как абсурд. По некоторым данным более 150 человек в Кыргызстане ежедневно невольно отдают полный контроль над своими устройствами, банковскими картами и личными данными, переходя всего по одной заманчивой ссылке.

Как работает схема обмана?

Все начинается с одного клика в привычных соцсетях или мессенджерах: Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp или YouTube.

Переходите по ссылке, скачиваете сторонний APK-файл, установочный файл для Android, и смартфон буквально начинает жить своей жизнью. Всего пара минут зависаний — и злоумышленники перехватывают управление.

Важно знать: мошенники не взламывают сам банк — они взламывают ваш телефон. Ссылка ведет на сайт-ловушку, где под предлогом выплаты или обновления приложения на устройство устанавливаются опасные вирусы: Стиллер и банковский троян.

Стиллер. Тайком крадет пароли, данные карт и коды из SMS. Сразу удаляет входящие сообщения для маскировки.

Банковский троян. Получает полный доступ к управлению экраном и нажатиями. Переводит деньги самостоятельно, пока вы еще ничего не подтверждали.

Где можно подхватить вирус?

Реклама, рилсы и комментарии: Обещания легкого заработка, розыгрыши, дипфейки известных блогеров и руководителей банков.

Фейковые выплаты: «Помощь от государства», якобы инициированная президентом или чиновниками.

Взломанные аккаунты: Сообщения и ссылки, пришедшие от ваших реальных знакомых.

Сайты для взрослых (18+): Требования скачать специальный плеер или «кодекс» для запуска роликов.

Обход блокировок: Бесплатные VPN-сервисы и сомнительные приложения.

Сторонние APK: Поддельные обновления банковских приложений, накладные или фальшивые видео.

«Служба безопасности»: Уговоры установить программы удаленного доступа.

Как отличить вредоносный сайт и распознать угрозу?

Как мошенники крадут деньги через зараженные телефоны и что с этим делать

Странный адрес ссылки: Лишние символы, цифры или подозрительные доменные зоны (. sbs, . top, . xyz, . click). Примечание: зеленый замочек в строке браузера сегодня уже не гарантирует безопасность. Искусственная срочность: Таймеры обратного отчета, панические призывы и фразы вроде «осталось три места». Запрос кодов: Требования ввести код из SMS или данные карты якобы для получения переводов.

Важно запомнить: MBANK никогда не просит обновлять приложения через сторонние сайты или файлы. Для Android безопасны исключительно официальные магазины: Google Play. Все остальное — вирусы.

Как вирусы получают доступ?

Вирус маскируется под системное обновление, медиаплеер или банковскую защиту и требует включить «Службу» (специальные возможности) для корректной работы. Нажав кнопку «Разрешить», пользователь добровольно отдает полный контроль над телефоном. После этого вирус читает СМС, видит пароли, самостоятельно совершает переводы, рисует фальшивые окна и блокирует удаление вредоносных программ.

Что делать, если телефон УЖЕ заражен?

Изолируйте устройство: Включите режим полета, полностью отключите Wi-Fi и мобильный интернет. Заблокируйте финансы: С другого телефона срочно позвоните в MBANK и заблокируйте карты и мобильное приложение. Сохраняйте бдительность: Ни в коем случае не вводите пароли и коды из SMS на зараженном устройстве. Отключите опасные права: Зайдите в Настройки -> Специальные возможности и отключите незнакомые приложения. В разделе Безопасность и Администраторы устройства также отключите все лишнее. Удалите вирусы: Удалите подозрительные приложения (при необходимости сделайте это через безопасный режим). Запустите проверку через Google Play Protect. Если вирус не удаляется — сделайте сброс до заводских настроек. Смените доступы: С чистого, безопасного устройства смените все пароли и обязательно включите двухфакторную аутентификацию. Обратитесь в органы: Сохраните улики (скриншоты, реквизиты переводов) и подайте официальное заявление в банк и правоохранительные органы.

Три простых правила и обязательно поделитесь ими с родными:

Не переходите по сомнительным ссылкам. Ссылки из рекламы и сообщений о неожиданных деньгах, призах или срочных обновлениях всегда считайте опасными. Не устанавливайте сторонние файлы. Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Не сообщайте никому свои личные данные, коды из СМС и пароли. «Мы искренне заботимся о вашей безопасности и защите ваших финансов».

Материал подготовлен при поддержке MBANK.

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