Учения по проверке готовности ядерных сил начались в США
Стратегическое командование Вооруженных сил США заявило о начале ежегодных учений по проверке готовности ядерных сил, сообщается в аккаунте USSTRATCOM в Х.
«Стратегическое командование начало свои ежегодные учения Global Thunder 27 по управлению ядерными силами и контролю над ними», — говорится в сообщении.
В маневрах принимает участие личный состав всех компонентов стратегических сил США.
«Цель — повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания», — отметили в командовании.
Подчеркнуто, что учения Global Thunder проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны, других субъектов или на текущие мировые события.