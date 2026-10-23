Учения по проверке готовности ядерных сил начались в США

Стратегическое командование Вооруженных сил США заявило о начале ежегодных учений по проверке готовности ядерных сил, сообщается в аккаунте USSTRATCOM в Х.

«Стратегическое командование начало свои ежегодные учения Global Thunder 27 по управлению ядерными силами и контролю над ними», — говорится в сообщении.

В маневрах принимает участие личный состав всех компонентов стратегических сил США.

«Цель — повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания», — отметили в командовании.

Подчеркнуто, что учения Global Thunder проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны, других субъектов или на текущие мировые события.