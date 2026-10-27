В Кадамджае провели антитеррористические учения «Баткен-Антитеррор-2026»
В городе Кадамджай прошли антитеррористические учения «Баткен-Антитеррор-2026». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.
В рамках учений развернули региональный оперативный штаб.
Участники отработали выявление, блокирование и нейтрализацию террористических групп, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также проверили защищенность стратегических объектов.
В мероприятиях участвовали сотрудники Баткенского областного управления ГКНБ, подразделения МВД, областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций и медики.
По данным госкомитета, учения позволили проверить готовность силовых структур и государственных органов к реагированию на террористические угрозы, а также отработать взаимодействие между ведомствами.