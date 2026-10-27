В Кадамджае провели антитеррористические учения «Баткен-Антитеррор-2026»

В городе Кадамджай прошли антитеррористические учения «Баткен-Антитеррор-2026». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

В рамках учений развернули региональный оперативный штаб.

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Участники отработали выявление, блокирование и нейтрализацию террористических групп, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также проверили защищенность стратегических объектов.

В мероприятиях участвовали сотрудники Баткенского областного управления ГКНБ, подразделения МВД, областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций и медики.

❮ ❯ ✏️ Edit 4/4 Фото ГКНБ

По данным госкомитета, учения позволили проверить готовность силовых структур и государственных органов к реагированию на террористические угрозы, а также отработать взаимодействие между ведомствами.