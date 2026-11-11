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РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

12:55, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Представители Китая, России и США обсуждают возможность переговоров лидеров трех стран на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Одной из главных тем станет применение ИИ в управлении ядерным оружием, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что Пекин, Москва и Вашингтон ранее пытались согласовать повестку и протокол переговоров между лидерами стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Речь, в частности, идет о роли искусственного интеллекта в ядерном командовании и контроле.

Украинский конфликт и денуклеаризация Корейского полуострова практически перестали рассматриваться в качестве возможных тем для обсуждения: акцент сместился на области, по которым возможен консенсус, отмечает издание.

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Переговоры между Китаем, Россией и США могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях по поводу формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. Говорилось, что Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый из трех просто зачитывает заранее подготовленное заявление.

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