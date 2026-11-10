USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

12:19, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Вопрос о вывозе обогащенного урана за пределы Ирана не входит в повестку дня переговоров и не рассматривается Тегераном. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран также сократил срок реализации предложений, озвученных Вашингтону с семи до двух дней, чтобы продемонстрировать серьезность намерений.

Эсмаил Багаи отметил наличие очевидной неопределенности внутри администрации Белого дома относительно того, кто конкретно наделен полномочиями вести переговоры с Тегераном, и иранская сторона сталкивается с противоречивыми требованиями американских официальных лиц, обусловленными внутриполитическими расчетами в США.

Читайте по теме
Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

Касаясь сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), представитель ведомства подтвердил, что инспекторы посетили Иран около 10 дней назад для проведения плановой инспекции АЭС «Бушер». По его словам, инспекционные мероприятия были ограничены Бушерской атомной электростанцией и теми объектами, где были обеспечены необходимые технические условия для работы экспертов.

Ранее местные СМИ сообщали, что США и Иран могут в ближайшее время достичь предварительных договоренностей по ядерной программе Тегерана. Новое предложение, названное «катарско-пакистанской инициативой», предусматривает ограничение обогащения урана на иранской территории до 3,67 процента. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, доведенного до 60 процентов.

Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи называл переговоры единственным способом выхода из тупика в отношениях с США.

Материалы по теме

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

 

Гибель Амира в «Ала-Арче»: в соцсетях требуют отставки главы МЧС

 

Квартира в Бишкеке превратилась в собачий приют. Выявлено более 15 собак

 

В Нарынском районе выявили более 1,3 тысячи гектаров неучтенных сельхозземель

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Взрыв произошел на металлургическом заводе в Турции: число погибших растет

 

Общество

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

Двери не закрываются, а автобус едет. В Бишкеке возмущены давкой

 

Миссия добро: российские врачи проконсультируют пациентов в Бишкеке и Оше

 

Последний поход Амира. Кыргызстан требует ответов после трагедии

 

В Кыргызстане олимпийским чемпионам будут пожизненно платить по 30 тысяч сомов

 

Интерактивную карту госимущества разработали в Кыргызстане

 

Атака на Иран

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Власть

Садыр Жапаров примет участие в заседании ОДКБ в Москве

 

В СЭЗ «Нарын» вводят особые условия для майнинга и искусственного интеллекта

 

«У него была целая жизнь впереди». Семья погибшего Амира выступила с заявлением

 

Недра под особым статусом — госпредприятиям расширили возможности

 

Мошенники вымогают деньги у акимов и мэров от имени пресс-секретаря президента

 

Кабмин одобрил изменения в инвестиционное соглашение по Кумтору

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18