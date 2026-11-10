МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

Вопрос о вывозе обогащенного урана за пределы Ирана не входит в повестку дня переговоров и не рассматривается Тегераном. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран также сократил срок реализации предложений, озвученных Вашингтону с семи до двух дней, чтобы продемонстрировать серьезность намерений.

Эсмаил Багаи отметил наличие очевидной неопределенности внутри администрации Белого дома относительно того, кто конкретно наделен полномочиями вести переговоры с Тегераном, и иранская сторона сталкивается с противоречивыми требованиями американских официальных лиц, обусловленными внутриполитическими расчетами в США.

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Касаясь сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), представитель ведомства подтвердил, что инспекторы посетили Иран около 10 дней назад для проведения плановой инспекции АЭС «Бушер». По его словам, инспекционные мероприятия были ограничены Бушерской атомной электростанцией и теми объектами, где были обеспечены необходимые технические условия для работы экспертов.

Ранее местные СМИ сообщали, что США и Иран могут в ближайшее время достичь предварительных договоренностей по ядерной программе Тегерана. Новое предложение, названное «катарско-пакистанской инициативой», предусматривает ограничение обогащения урана на иранской территории до 3,67 процента. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, доведенного до 60 процентов.

Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи называл переговоры единственным способом выхода из тупика в отношениях с США.