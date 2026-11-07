В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

В Иране началась раздача йодосодержащих таблеток в связи с угрозой возможного ядерного удара со стороны США на подземное сооружение Pickaxe Mountain. Об этом сообщает The Times.

Указано, что данный объект находится в непосредственной близости от ядерного комплекса в Натанзе. Из-за этого местным жителям предоставляются таблетки йода, а также инструкции по поведению в случае радиоактивной угрозы.

Инспекторы МАГАТЭ никогда не посещали этот комплекс, поэтому достоверных данных о том, что находится внутри, нет. Спутниковые снимки также не позволяют установить, есть ли там центрифуги, обогащенный уран или другие ядерные материалы.

Представитель Министерства здравоохранения ИРИ подтвердил информацию. «Да, мы раздаем йод. Трампу больше нельзя доверять. Он может совершить это преступление», — сказал чиновник.

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Граждан страны призвали не смотреть на вспышку взрыва, укрываться в зданиях, избегать окон и быть готовыми провести в убежищах не менее 24 часов.