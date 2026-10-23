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Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

12:30, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Сегодня начался официальный визит председателя Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева в Японию. В Токио он встретился с председателем Палаты представителей японского парламента Эйсукэ Мори, сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

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Стороны обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества, развитие торгово-экономических отношений и расширение культурно-гуманитарных связей.

Марлен Маматалиев отметил, что официальный визит президента Садыра Жапарова в Японию в декабре 2025 года и первый саммит диалога «Центральная Азия + Япония» придали новый импульс отношениям между странами.

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Спикер предложил активизировать сотрудничество профильных парламентских комитетов, обмениваться опытом в законотворческой деятельности и цифровизации работы парламентов.

Особое внимание участники встречи уделили японским проектам в КР. Марлен Маматалиев поблагодарил правительство Японии и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) за поддержку в развитии дорожной инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства, водоснабжения и подготовке кадров.

Он также отметил образовательную программу JDS, которой в 2026 году исполняется 20 лет. За это время сотни кыргызстанцев получили образование в японских университетах. Многие выпускники сегодня работают в государственных органах, включая Жогорку Кенеш.

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Фото Жогорку Кенеша

Отдельно обсуждалась программа «Одно село — один продукт», направленная на развитие местного производства и продвижение кыргызстанских товаров на международные рынки.

Эйсукэ Мори выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Жогорку Кенешем, в том числе через депутатские группы дружбы и обмен законодательным опытом.

После переговоров японская сторона ознакомила кыргызстанскую делегацию с работой Палаты представителей и показала залы парламентских заседаний.

В состав делегации вошли депутаты Талайбек Масабиров, Талант Мамытов, Эльвира Сурабалдиева, Бурул Аманова, Жаныбек Аматов, Мирлан Жеенчороев, Максат Алымбеков и Эрулан Кокулов.

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