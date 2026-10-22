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Спикер Бишкекского горкенеша извинился после спора с Марленом Маматалиевым

16:22, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев извинился перед общественностью за резонанс, возникший после его комментария в адрес спикера Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева. Об этом он заявил сегодня.

По словам Усеналиева, его высказывание не имело политического подтекста. Поводом для комментария стало упоминание Бишкекского городского кенеша на заседании парламента.

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«Так же, как Марлен Абдырахманович защищает и отстаивает интересы своих депутатов, я стараюсь не давать в обиду своих депутатов. Поэтому мы и дали комментарий», — пояснил он.

Глава горкенеша отметил, что в первоначальном заявлении подчеркивал важную роль Жогорку Кенеша в системе государственной власти. Однако, по его мнению, средства массовой информации вынесли в заголовки лишь отдельные фразы, что и вызвало общественный резонанс.

«За это я прошу прощения у общественности», — сказал Бекжан Усеналиев.

Он заверил, что произошедшее не отразилось на его личных отношениях с Марленом Маматалиевым.

«У нас хорошие отношения. Мы хорошо знаем друг друга. Я уважаю его как старшего брата, как старшего по возрасту», — подчеркнул председатель горкенеша.

Напомним, поводом для разногласий стало высказывание Марлена Маматалиева на заседании Жогорку Кенеша 14 октября. Сделав замечание заместителю мэра Бишкека Рамизу Алиеву, спикер парламента заявил: «Вы сидите не перед депутатами Бишкекского городского кенеша». В ответ Бекжан Усеналиев назвал эти слова неэтичными, отметив, что они могут восприниматься как принижение статуса городских депутатов, которые также избраны народом. Он призвал к взаимному уважению между представительными органами власти.

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