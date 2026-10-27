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24.kg

Япония заинтересовалась покупкой сурьмы и кремния в Кыргызстане

10:22, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Японские компании выразили заинтересованность в закупке сурьмы и кремния, производимых в Кыргызстане. Об этом стало известно по итогам встреч торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева с представителями крупного японского бизнеса в ходе официального визита в Японию.

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Как сообщили в пресс-службе парламента, Маматалиев встретился с председателем комитета бизнес-федерации Keidanren по экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии и Кавказа, председателем совета директоров Mitsui O. S. K. Lines Такеси Хасимото и представителями других японских компаний.

Ранее спикер также провел переговоры с председателем Японско-Кыргызской ассоциации экономического обмена Синдзи Тарутоко.

Одной из основных тем стало сотрудничество в горнодобывающей промышленности. Японские предприниматели сообщили о заинтересованности в приобретении кыргызстанской сурьмы и кремния. Кроме того, стороны ускорили подготовку к подписанию меморандума между японской компанией JKII, работающей в горнодобывающей сфере, и кыргызской стороной.

Отмечается, что Маматалиев также предложил открыть в Кыргызстане официальный центр Toyota и пригласил руководителей крупных японских компаний посетить республику.

Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре. Спикер предложил японским инвесторам участвовать в строительстве логистических центров, сухих портов и современных терминалов, в том числе с учетом реализации железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Компании Mitsui O. S. K. Lines, специализирующейся на международных грузоперевозках, предложили рассмотреть возможность включения маршрутов через Кыргызстан в пилотные перевозки Японии по Транскаспийскому транспортному коридору.

Кроме того, обсуждалось привлечение японских инвестиций в энергетику, переработку редких металлов, агропромышленный комплекс, IT-индустрию и создание медицинского городка в Кыргызстане.

По словам Маматалиева, за последние пять лет ежегодный рост экономики Кыргызстана составлял не менее 9 процентов, а по итогам первого полугодия 2026 года приблизился к 12 процентам.

Он также напомнил, что в июле 2026-го вступило в силу соглашение между Кыргызстаном и Японией об избежании двойного налогообложения. Следующим шагом должно стать заключение соглашения о взаимной поддержке и защите инвестиций.

В свою очередь, Такеси Хасимото отметил инвестиционный потенциал Кыргызстана. Представители японского бизнеса проявили интерес к возможностям страны в энергетике, логистике и горнодобывающей отрасли, а также к механизмам защиты прав иностранных инвесторов.

Конкретные объемы возможных закупок сурьмы и кремния, стоимость контрактов и сроки начала поставок пока не называются.

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