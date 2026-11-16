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24.kg

Кто и что будет говорить при ЧС? В Кыргызстане создают единый медиаштаб

17:11, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают создать оперативный медиаштаб, который будет координировать информирование населения во время чрезвычайных ситуаций, отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях, выявлять недостоверную информацию и организовывать ее проверку. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ разработало Министерство культуры, информации и молодежной политики.

Согласно проекту, медиаштаб будут создавать при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Решение о его созыве принимает Минкультуры по согласованию со службой информационной политики администрации президента.

В состав штаба войдут представители Минкультуры, администрации главы государства, МЧС, профильных госорганов и их пресс-служб. При необходимости к работе смогут привлекать журналистов, экспертов, специалистов по цифровым коммуникациям, представителей общественных организаций и блогеров.

Главная задача новой структуры — обеспечить согласованное распространение официальной информации во время чрезвычайных ситуаций и исключить противоречия в сообщениях различных государственных органов.

Медиаштаб будет определять официальных спикеров, организовывать брифинги и пресс-конференции, готовить заявления и разъяснения и координировать публикации государственных ведомств.

Отдельное направление работы — мониторинг информационного пространства. Предлагается отслеживать сообщения в СМИ, социальных сетях, мессенджерах и реакцию населения, выявлять слухи, дезинформацию и потенциально опасные интерпретации событий.

Для проверки распространяемой информации предусмотрен фактчекинг с привлечением экспертов и специалистов медиасферы. При выявлении недостоверных сведений штаб должен оперативно распространять проверенные факты и разъяснения.

Кроме того, при необходимости вблизи зоны чрезвычайной ситуации смогут создавать мобильные пресс-центры для работы журналистов и проведения брифингов.

Проект предусматривает, что первое официальное сообщение о чрезвычайной ситуации должны публиковать без неоправданной задержки после подтверждения факта происшествия.

Если полная информация отсутствует, государственные органы должны сообщить известные обстоятельства, рекомендации по безопасности и порядок дальнейшего информирования.

Штаб не получит полномочий по непосредственному управлению спасательными операциями или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Эти функции останутся за ведомствами.

В справке-обосновании отмечается, что действующие механизмы информирования населения основаны на инструкции 2015 года, которая не учитывает современные особенности социальных сетей, мессенджеров и распространения недостоверной информации.

Авторы проекта рассчитывают, что новый механизм позволит сократить информационный вакуум во время чрезвычайных ситуаций и повысить оперативность официальных сообщений.

Создание отдельного государственного органа или дополнительных штатных единиц не предусматривается. Работу медиаштабов будут финансировать в пределах существующих бюджетов задействованных ведомств.

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