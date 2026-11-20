Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев ознакомился с ходом строительства нового здания Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева.

По данным ведомства, объект планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года.

В новом корпусе будут созданы все условия для индивидуальных занятий, а также репетиций ансамблей и оркестров. Ожидается, что современная база поспособствует совершенствованию исполнительского мастерства студентов и качественной подготовке молодых музыкантов к профессиональной сцене.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Фото Минкультуры

Площадь старого здания училища составляла чуть более 3 тысяч квадратных метров, а новый восьмиэтажный комплекс будет занимать свыше 14 тысяч квадратных метров. В нем разместятся учебные кабинеты, общежитие для более чем 80 студентов, столовая, а также большой концертный зал на 370 мест.

Напомним, часть студентов и выпускников выступала против сноса. Они создавали петиции с призывом сохранить здание как культурное наследие и рассматривали вариант его реконструкции. Однако власти приняли решение построить новое училище.