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24.kg

Запрет на вывоз угля еще на полгода хотят продлить в Кыргызстане

08:34, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Запрет на вывоз угля еще на полгода хотят продлить в Кыргызстане. Инициатором выступает Министерство энергетики. Чиновники выносят на общественное обсуждение проект постановления кабмина, предусматривающий временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев.

Согласно документу, ограничения предлагается распространить на уголь, классифицируемый кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС. Однако ОАО «Кыргызкомур» сможет продолжить вывозить такую продукцию автомобильным транспортом через пункты пропуска на государственной границе.

Запрет продлят для обеспечения энергетической безопасности страны, предотвращения дефицита угля на внутреннем рынке и сдерживания цен в осенне-зимний период.

Отмечается, что с января через «Кыргызкомур» автотранспортом экспортировали около 539 тысяч тонн угля на сумму более 3 миллиардов сомов.  

Это ограничение не будет распространяться на ОАО «Кыргызкомур» и на перевозки через пункты пропуска «Иркештам» и «Торугарт».

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