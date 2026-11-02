В Кыргызстане хотят ограничить вывоз угля за границу

В Кыргызстане предлагают усилить государственный контроль за экспортом угля, чтобы не допустить дефицита топлива и резкого роста цен на внутреннем рынке. Проект постановления кабинета министров «О некоторых вопросах перевозки угля» вынесли на общественное обсуждение.

Как следует из справки-обоснования, власти считают необходимым сохранить приоритетное обеспечение углем населения КР, особенно в осенне-зимний период.

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Разработчики предлагают использовать ограничения на экспорт отечественного твердого топлива как инструмент регулирования внутреннего рынка.

В документе отмечается, что аналогичные меры, применявшиеся ранее, помогли предотвратить дефицит угля в 2026 году, в том числе в регионах с ограниченным доступом к альтернативным источникам отопления.

По оценке разработчиков, ограничения способствовали сдерживанию цен и обеспечению социально уязвимых категорий граждан углем по социальной цене.

Согласно приведенным данным, с января по 20 октября этого года через ОАО «Кыргызкомур» автомобильным транспортом экспортировали около 539 тысяч тонн угля.

Общая стоимость поставок превысила 3 миллиарда сомов. Чистая прибыль компании от указанной деятельности составила около 126,5 миллиона.

Авторы проекта считают, что экспорт через государственную компанию позволяет контролировать объемы поставок, марки вывозимого угля и фактическую стоимость его реализации за рубежом.

Кроме того, предполагается, что предлагаемые меры помогут пресекать контрабанду и обеспечить поступление налогов и таможенных платежей в бюджет.

В кабмине рассчитывают сохранить возможность выполнения экспортных контрактов и привлечения инвестиций в угольную отрасль.

Цель проекта — создать механизм, позволяющий при необходимости ограничивать вывоз угля для первоочередного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

При этом конкретные условия перевозки, порядок введения ограничений и перечень возможных исключений должны определяться нормативной частью постановления.

В справке-обосновании подчеркивается, что принятие документа не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

Проект находится на стадии общественного обсуждения и пока не вступил в силу.