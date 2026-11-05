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24.kg

В Бишкеке назвали цены на уголь. Где его можно купить дешевле

11:05, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке угольные базы обеспечены запасами на отопительный сезон. Стоимость угля в зависимости от марки и района составляет от 7 тысяч до 8 тысяч сомов за тонну. Об этом сообщила мэрия столицы.

По данным муниципалитета, городские службы регулярно проверяют наличие угля, его стоимость и обеспеченность торговых точек топливом.

В Ленинском районе работают 13 угольных баз с общим запасом 4 тысячи 852 тонны. Уголь марки «Кара-Кече» продается по 7 тысяч сомов за тонну, «Мин-Куш» — также по 7 тысяч сомов, «Шабыркуль» — по 7 тысяч 800 сомов.

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Торговые точки расположены в жилмассивах «Ак-Ордо-3», «Новопавловка» и «Селекция», а также на улицах Мурманской, Б.Алыкулова, Саркулакова и проспекте Дэн Сяопина.

В Первомайском районе запасы составляют 472 тонны. Здесь уголь марки «Кара-Кече» стоит 7 тысяч сомов за тонну, «Мин-Куш» — 8 тысяч сомов, «Шаргунь» — 7 тысяч 600 сомов.

Приобрести топливо можно на улице Молодой Гвардии, 337, Северной объездной дороге, улице Саадаева, 8б, а также в селах Пригородном и Озерном.

В Свердловском районе действуют девять угольных баз. Общий запас топлива составляет 5 тысяч 450 тонн. Уголь марки «Кара-Кече» продают по 7 тысяч сомов, «Шабыркуль» — по 7 тысяч 800 сомов за тонну.

Торговые точки расположены на улице Достоевского, 1, в Нижней Ала-Арче, Маевке, Лебединовке, Ленинском и жилмассиве «Келечек».

В Октябрьском районе запасы угля составляют 650 тонн. По информации мэрии, топливо имеется во всех точках продажи района. Базы расположены в микрорайонах «Кок-Жар» и «Кара-Жыгач», а также на улице Льва Толстого.

Таким образом, общий запас угля на базах четырех районов столицы составляет 11 тысяч 424 тонны.

Самая низкая из указанных цен — 7 тысяч сомов за тонну. По этой стоимости уголь марки «Кара-Кече» можно приобрести в Ленинском, Первомайском и Свердловском районах.

В мэрии призвали жителей заранее позаботиться о приобретении топлива и не откладывать покупку до наступления сильных холодов.

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