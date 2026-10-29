Где купить уголь в самой холодной области Кыргызстана: цены и адреса баз
С наступлением холодов вопрос отопления становится особенно актуальным для жителей Нарынской области. Чтобы подготовиться к зиме заранее, важно знать, где можно приобрести уголь и сколько он стоит. 24.kg выяснило цены на топливо в разных районах и собрало контакты угольных баз.
Служба антимонопольного регулирования зафиксировала цены на уголь в Кыргызстане. Таким образом, тонна в Нарынской области стоит от 4 тысяч 600 до 6 тысяч 900 сомов в зависимости от района:
- Жумгальский — 4 тысячи 600 сомов;
- Кочкорский — 5 тысяч 500;
- Нарын и Нарынский район — 6 тысяч 600;
- Ат-Башинский — 6 тысяч 850;
- Ак-Талинский — 6 тысяч 900.