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24.kg

Где купить уголь в самой холодной области Кыргызстана: цены и адреса баз

15:01, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

С наступлением холодов вопрос отопления становится особенно актуальным для жителей Нарынской области. Чтобы подготовиться к зиме заранее, важно знать, где можно приобрести уголь и сколько он стоит. 24.kg выяснило цены на топливо в разных районах и собрало контакты угольных баз.

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Служба антимонопольного регулирования зафиксировала цены на уголь в Кыргызстане. Таким образом, тонна в Нарынской области стоит от 4 тысяч 600 до 6 тысяч 900 сомов в зависимости от района:

  • Жумгальский — 4 тысячи 600 сомов;
  • Кочкорский — 5 тысяч 500;
  • Нарын и Нарынский район — 6 тысяч 600;
  • Ат-Башинский — 6 тысяч 850;
  • Ак-Талинский — 6 тысяч 900.
Где купить уголь на зиму. Адреса и цены по Кыргызстану

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