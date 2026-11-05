«Спринтер» вылетел на тротуар и врезался в дерево на улице Токтогула в Бишкеке

На улице Токтогула в Бишкеке, недалеко от пересечения с улицей Акиева, произошло ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter. Видео с последствиями инцидента появилось в социальных сетях.

В УПСМ сообщили 24.kg, что водитель микроавтобуса ехал по улице Токтогула в западном направлении. Мужчина не справился с управлением, и машина выехала за пределы проезжей части, оказалась на тротуаре и врезалась в дерево возле жилого дома.

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В результате происшествия никто не пострадал. По данным правоохранителей, состояние водителя нормальное, за медицинской помощью он не обращался.

Автомобиль отправили на стоянку, обстоятельства и последствия аварии выясняются.