В Бишкеке перевернувшееся авто с бетононасосом раздавило легковушку
В Бишкеке перевернувшееся авто с бетононасосом раздавило легковушку. Об этом сообщили очевидцы.
ЧП произошло сегодня утром на пересечении улиц Суюмбаева и Фрунзе.
По данным Управления патрульной службы милиции, спецтехника двигалась по улице Фрунзе в западном направлении, а в северном по улице Суюмбаева внедорожник Toyota. Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись. От удара бетоновоз опрокинулся и раздавил иномарку.
Только по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших.
УПСМ проводит разбирательство.