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В Бишкеке перевернувшееся авто с бетононасосом раздавило легковушку

15:27, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Бишкеке перевернувшееся авто с бетононасосом раздавило легковушку. Об этом сообщили очевидцы.

ЧП произошло сегодня утром на пересечении улиц Суюмбаева и Фрунзе.

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По данным Управления патрульной службы милиции, спецтехника двигалась по улице Фрунзе в западном направлении, а в северном по улице Суюмбаева внедорожник Toyota. Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись. От удара бетоновоз опрокинулся и раздавил иномарку.

Только по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших.

УПСМ проводит разбирательство.

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