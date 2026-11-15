В Бишкеке перевернувшееся авто с бетононасосом раздавило легковушку. Об этом сообщили очевидцы.

ЧП произошло сегодня утром на пересечении улиц Суюмбаева и Фрунзе.

По данным Управления патрульной службы милиции, спецтехника двигалась по улице Фрунзе в западном направлении, а в северном по улице Суюмбаева внедорожник Toyota. Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись. От удара бетоновоз опрокинулся и раздавил иномарку.

Только по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших.

УПСМ проводит разбирательство.