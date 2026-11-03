USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Совершенствование таможенного администрирования обсудили Кыргызстан и Россия

09:10, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Данияром Амангельдиевым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, в том числе развитие промышленной кооперации и таможенного сотрудничества.

Особое внимание было уделено расширению производственных связей между предприятиями двух стран, реализации совместных кооперационных проектов и созданию условий для формирования устойчивых трансграничных производственных цепочек и с участием трех и более государств — членов ЕАЭС.

Алексей Оверчук и Данияр Амангельдиев также рассмотрели возможности дальнейшего совершенствования таможенного администрирования, развития информационного взаимодействия и повышения эффективности работы таможенных служб.

Подчеркнуто значение скоординированной работы в рамках Евразийского экономического союза для реализации совместных инициатив, направленных на развитие промышленного потенциала и устойчивый экономический рост.

Материалы по теме

Россия упростила военно-техническое сотрудничество с Кыргызстаном

В одном из регионов России мигрантам запретят работать еще в трех сферах

С 3 ноября в России ужесточаются меры в отношении мигрантов, нарушивших законы

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

Контейнеры теперь будут не товаром, а транспортным средством — ГТС Кыргызстана

Генсек Всемирной таможенной организации посетил пункт пропуска «Торугарт»

Таможня «Нарын» выявила незаконный оборот сырья на более чем 1 миллион сомов

Всемирная таможенная организация высоко оценила реформы Кыргызстана

Садыр Жапаров сообщил о задержании около 15 таможенников и пограничников

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Общество

20-летний итальянский гонщик стал самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1»

 

В городе Ош сегодня ночью начнут подавать отопление в жилые дома

 

Массовое заражение ВИЧ в Оше: почему не сложились браки между пострадавшими

 

В Алматы Старый корпус ЦУМа и площадь Республики могут признать памятниками

 

Иммунитет населения к инфекциям: в Кыргызстане проведут новое исследование

 

Британец прошел пешком 50 тысяч километров за 28 лет и вернулся домой

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Власть

Инвестиции в Манасский район выросли с 293 миллиардов до 3,1 триллиона сомов

 

Совершенствование таможенного администрирования обсудили Кыргызстан и Россия

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

Председатель парламента Грузии прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

 

Россия упростила военно-техническое сотрудничество с Кыргызстаном

 

Людей с инвалидностью лишили торговых мест в Таласе. Жапаров поручил разобраться

 

Ситуация вокруг Украины

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 

Призвала к диалогу с РФ. На выборах в Болгарии лидирует действующий президент

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18