Совершенствование таможенного администрирования обсудили Кыргызстан и Россия

Вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Данияром Амангельдиевым, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, в том числе развитие промышленной кооперации и таможенного сотрудничества.

Особое внимание было уделено расширению производственных связей между предприятиями двух стран, реализации совместных кооперационных проектов и созданию условий для формирования устойчивых трансграничных производственных цепочек и с участием трех и более государств — членов ЕАЭС.

Алексей Оверчук и Данияр Амангельдиев также рассмотрели возможности дальнейшего совершенствования таможенного администрирования, развития информационного взаимодействия и повышения эффективности работы таможенных служб.

Подчеркнуто значение скоординированной работы в рамках Евразийского экономического союза для реализации совместных инициатив, направленных на развитие промышленного потенциала и устойчивый экономический рост.