BAKAI представляет новый сервис «Оплата частями», с которым совершать покупки стало еще удобнее. Теперь клиенты банка могут приобретать товары и услуги в рассрочку до 12 месяцев без процентов и переплат.

Клиентам BAKAI доступен возобновляемый лимит от 10 тысяч до 200 тысяч сомов. Используйте его сразу для нескольких покупок, а по мере погашения задолженности доступная сумма восстанавливается, и вы можете снова совершать покупки в пределах лимита.

В момент покупки ничего оплачивать не нужно. Первый платеж — через месяц, последующие — равными ежемесячными платежами согласно графику.

Например, если вы приобрели товар за 12 тысяч сомов и выбрали рассрочку на шесть месяцев, ежемесячный платеж составит 2 тысячи сомов. Первый платеж нужно будет внести через месяц после покупки.

На первом этапе сервис доступен в BAKAI Store и BAKAI Travel. Здесь можно выбрать товары и услуги с пометкой «Оплата частями» и оформить покупку прямо в приложении BAKAI. В дальнейшем банк планирует расширить список партнеров.

Новый смартфон, бытовая техника или долгожданное путешествие — с «Оплатой частями» от BAKAI вы можете не откладывать свои планы. Выбирайте товары и услуги в BAKAI Store и BAKAI Travel и оплачивайте их постепенно в течение выбранного срока.

Как пользоваться «Оплатой частями»?

Оформить все можно легко и быстро — прямо в мобильном банке BAKAI всего за несколько шагов:

Получите лимит. Откройте приложение BAKAI (https://bakai.app/proposals/installment) и перейдите в раздел «Открыть новый продукт» → «Кредит» → «Оплата частями». Подайте заявку. Ознакомьтесь с условиями, заполните необходимые данные и нажмите «Получить лимит». Рассмотрение заявки занимает несколько минут. Выберите покупку. Перейдите в BAKAI Store или BAKAI Travel и выберите товар или услугу с пометкой «Оплата частями». Оформите рассрочку. Выберите удобный срок рассрочки и подтвердите покупку.

Основные условия сервиса:

лимит — от 10 тысяч до 200 тысяч сомов;

срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев;

минимальная сумма покупки — 1 тысяча сомов;

без процентов и переплат;

без первоначального взноса;

оформление полностью онлайн в приложении BAKAI.

Сервис доступен гражданам Кыргызской Республики от 21 года до 65 лет включительно.

С «Оплатой частями» от BAKAI не нужно откладывать важные покупки на потом. Выбирайте товары и услуги сегодня, а оплачивайте постепенно частями — без процентов и переплат. Оформите лимит прямо в приложении BAKAI (https://bakai.app/proposals/installment) и пользуйтесь новыми возможностями уже сегодня!

Лицензия НБ КР № 043.