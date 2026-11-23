BAKAI запускает рассрочку «Оплата частями»
BAKAI представляет новый сервис «Оплата частями», с которым совершать покупки стало еще удобнее. Теперь клиенты банка могут приобретать товары и услуги в рассрочку до 12 месяцев без процентов и переплат.
Клиентам BAKAI доступен возобновляемый лимит от 10 тысяч до 200 тысяч сомов. Используйте его сразу для нескольких покупок, а по мере погашения задолженности доступная сумма восстанавливается, и вы можете снова совершать покупки в пределах лимита.
В момент покупки ничего оплачивать не нужно. Первый платеж — через месяц, последующие — равными ежемесячными платежами согласно графику.
Например, если вы приобрели товар за 12 тысяч сомов и выбрали рассрочку на шесть месяцев, ежемесячный платеж составит 2 тысячи сомов. Первый платеж нужно будет внести через месяц после покупки.
На первом этапе сервис доступен в BAKAI Store и BAKAI Travel. Здесь можно выбрать товары и услуги с пометкой «Оплата частями» и оформить покупку прямо в приложении BAKAI. В дальнейшем банк планирует расширить список партнеров.
Новый смартфон, бытовая техника или долгожданное путешествие — с «Оплатой частями» от BAKAI вы можете не откладывать свои планы. Выбирайте товары и услуги в BAKAI Store и BAKAI Travel и оплачивайте их постепенно в течение выбранного срока.
Как пользоваться «Оплатой частями»?
Оформить все можно легко и быстро — прямо в мобильном банке BAKAI всего за несколько шагов:
- Получите лимит. Откройте приложение BAKAI (https://bakai.app/proposals/installment) и перейдите в раздел «Открыть новый продукт» → «Кредит» → «Оплата частями».
- Подайте заявку. Ознакомьтесь с условиями, заполните необходимые данные и нажмите «Получить лимит». Рассмотрение заявки занимает несколько минут.
- Выберите покупку. Перейдите в BAKAI Store или BAKAI Travel и выберите товар или услугу с пометкой «Оплата частями».
- Оформите рассрочку. Выберите удобный срок рассрочки и подтвердите покупку.
Основные условия сервиса:
- лимит — от 10 тысяч до 200 тысяч сомов;
- срок рассрочки — 3, 6, 9 или 12 месяцев;
- минимальная сумма покупки — 1 тысяча сомов;
- без процентов и переплат;
- без первоначального взноса;
- оформление полностью онлайн в приложении BAKAI.
Сервис доступен гражданам Кыргызской Республики от 21 года до 65 лет включительно.
С «Оплатой частями» от BAKAI не нужно откладывать важные покупки на потом. Выбирайте товары и услуги сегодня, а оплачивайте постепенно частями — без процентов и переплат. Оформите лимит прямо в приложении BAKAI (https://bakai.app/proposals/installment) и пользуйтесь новыми возможностями уже сегодня!
Лицензия НБ КР № 043.