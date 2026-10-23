Телевизор или Magic V3 в подарок? Акция HONOR в O!Store в разгаре 

Пришел за смартфоном, а унес домой целый телевизор: первые обладатели суперподарков делятся эмоциями от акции HONOR в O!Store .

С момента старта акции уже более 1 тысячи 500 человек получили свои ценные подарки, и их яркие эмоции говорят сами за себя!

«Я зашел в O!Store просто обновить телефон, потому что старый уже еле работал. Выбирал модель, рассчитывал на стандартную покупку, а в итоге ушел из магазина с новым смартфоном и телевизором в придачу! До сих пор не верится, что так повезло, эмоции зашкаливают!» — рассказывает один из участников акции.

Подарок получает абсолютно каждый покупатель смартфона HONOR.

Что можно получить?

инновационный смартфон HONOR Magic V3;

большой телевизор;

удобный планшет;

стильные смарт-часы;

беспроводные наушники;

удобная подставка для телефона Honor.

Комфортная покупка

Обновить технику можно легко: смартфон HONOR в O!Store можно приобрести от 1 тысячи 300 сомов в месяц в рассрочку. Вы получаете и отличный рабочий инструмент на каждый день, и шанс получить роскошный подарок.

Как участвовать?

Выберите смартфон HONOR в любом магазине O!Store или в приложении «Мой О!» на O!Market . Получите свой гарантированный подарок.

Спешите: количество товара и подарков ограничено.

Сайт и адреса магазинов: ostore.kg

Телефон для справок: 0705 007 000.

Период проведения акции: с 10.09.2025 по 30.11.2026 во всех магазинах O!Store. Акция распространяется только на смартфоны HONOR. Товар сертифицирован. За один приобретенный смартфон HONOR выдается один подарок. Выдача призов осуществляется по месту покупки не позднее 10 рабочих дней со дня приобретения.

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