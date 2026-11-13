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Обладатели Кубка Кыргызстана из ФК «Нефтчи» два месяца не получают зарплату

13:22, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Обладатели Кубка Кыргызстана остались без зарплат и премиальных. Об этом сообщает Telegram-канал Kyrgyz Football.

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Указано, что футболисты ФК «Нефтчи», завоевавшие Кубок Кыргызстана — 2026, уже два месяца не получают заработную плату и премиальные.

«Сезон завершился 8 ноября, однако вместо заслуженного отдыха игроки вынуждены оставаться на клубной базе. Футболисты не могут разъехаться по домам и провести отпуск с семьями, поскольку ждут выплат от руководства клуба. Получается парадоксальная ситуация: команда приносит клубу трофей, завершает сезон с победой, но вместо празднования вынуждена добиваться выплаты заработанных денег», — говорится в сообщении.

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