Обладатели Кубка Кыргызстана из ФК «Нефтчи» два месяца не получают зарплату

Обладатели Кубка Кыргызстана остались без зарплат и премиальных. Об этом сообщает Telegram-канал Kyrgyz Football.

Указано, что футболисты ФК «Нефтчи», завоевавшие Кубок Кыргызстана — 2026, уже два месяца не получают заработную плату и премиальные.

«Сезон завершился 8 ноября, однако вместо заслуженного отдыха игроки вынуждены оставаться на клубной базе. Футболисты не могут разъехаться по домам и провести отпуск с семьями, поскольку ждут выплат от руководства клуба. Получается парадоксальная ситуация: команда приносит клубу трофей, завершает сезон с победой, но вместо празднования вынуждена добиваться выплаты заработанных денег», — говорится в сообщении.