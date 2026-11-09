USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Бизнесу советуют сверить товары и услуги с новым каталогом до 1 марта 2027 года

15:06, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Государственная налоговая служба Кыргызстана призвала предпринимателей до 1 марта 2027 года сверить используемые наименования товаров, работ и услуг с новым электронным каталогом. Он станет одним из основных элементов обновленной системы электронных счетов-фактур ЭСФ 2.0.

По данным ГНС, по состоянию на 1 ноября 2026-го в каталоге зарегистрировано более 4 миллионов активных позиций. Из них 4 миллиона 83 тысячи 932 — товары и 1 тысяча 183 — работы и услуги.

Новый модуль предназначен для систематизации сведений о продукции и услугах, унификации их наименований и повышения качества электронного документооборота.

Согласно распоряжению кабинета министров, субъекты экономической деятельности должны провести сверку используемых наименований с позициями нового каталога до 1 марта 2027 года.

Если нужной позиции в списке нет, предпринимателям необходимо направить заявку на ее включение через «личный кабинет» налогоплательщика. В заявке следует указать полные и достоверные сведения о товаре, работе или услуге.

В ГНС сообщили, что обновленная система ЭСФ 2.0 будет запущена в пилотном режиме. По итогам тестирования планируется ее перевод в промышленную эксплуатацию. Новый каталог в дальнейшем заменит действующую систему электронных счетов-фактур.

Кроме того, с 2027 года Налоговая служба намерена интегрировать каталог с информационной системой «Сводный пост», используемой при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза.

В ведомстве призвали предпринимателей, в особенности импортеров, не откладывать сверку на последний момент и заранее подать заявки на добавление отсутствующих позиций.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на мировых соревнованиях по унибою

 

В Кыргызстане религиозное образование получают около 15 тысяч человек

 

Миллион особей и больше. Как в Кыргызстане восстанавливают популяцию джейранов

 

Более 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в КР за неделю

 

Минздрав объяснил, почему в госроддомах Бишкека не проводят партнерские роды

 

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

Атака на Иран

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Власть

Достучаться до чиновников. Садыр Жапаров изменил правила рассмотрения жалоб

 

Садыр Жапаров заявил, что «Кумтор» будет работать до 2050 года

 

«Президент работает пожарным». Адвокаты раскритиковали суды

 

В КР проведут ревизию водохозяйственных объектов, построенных при поддержке АРИС

 

Депутат заявил о низких закупочных ценах на картофель на Иссык-Куле

 

Нардеп потребовал объяснить использование $25 миллионов на льготные ГСМ фермерам

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Общество

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на мировых соревнованиях по унибою

 

Резиденцию Атамбаева в Кой-Таше превращают в дом престарелых и детский сад

 

В Бишкеке намерены завершить строительство дома, который простаивает 10 лет

 

В Кыргызстане религиозное образование получают около 15 тысяч человек

 

Миллион особей и больше. Как в Кыргызстане восстанавливают популяцию джейранов

 

Более 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано в КР за неделю

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18