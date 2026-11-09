Бизнесу советуют сверить товары и услуги с новым каталогом до 1 марта 2027 года

Государственная налоговая служба Кыргызстана призвала предпринимателей до 1 марта 2027 года сверить используемые наименования товаров, работ и услуг с новым электронным каталогом. Он станет одним из основных элементов обновленной системы электронных счетов-фактур ЭСФ 2.0.

По данным ГНС, по состоянию на 1 ноября 2026-го в каталоге зарегистрировано более 4 миллионов активных позиций. Из них 4 миллиона 83 тысячи 932 — товары и 1 тысяча 183 — работы и услуги.

Новый модуль предназначен для систематизации сведений о продукции и услугах, унификации их наименований и повышения качества электронного документооборота.

Согласно распоряжению кабинета министров, субъекты экономической деятельности должны провести сверку используемых наименований с позициями нового каталога до 1 марта 2027 года.

Если нужной позиции в списке нет, предпринимателям необходимо направить заявку на ее включение через «личный кабинет» налогоплательщика. В заявке следует указать полные и достоверные сведения о товаре, работе или услуге.

В ГНС сообщили, что обновленная система ЭСФ 2.0 будет запущена в пилотном режиме. По итогам тестирования планируется ее перевод в промышленную эксплуатацию. Новый каталог в дальнейшем заменит действующую систему электронных счетов-фактур.

Кроме того, с 2027 года Налоговая служба намерена интегрировать каталог с информационной системой «Сводный пост», используемой при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза.

В ведомстве призвали предпринимателей, в особенности импортеров, не откладывать сверку на последний момент и заранее подать заявки на добавление отсутствующих позиций.