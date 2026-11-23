В Узбекистане планируют изменить надписи на государственном гербе и государственных наградах в связи с переходом на обновленный узбекский алфавит. Соответствующие документы должны подготовить до апреля 2027 года, а затем внести на рассмотрение кабинета министров.

Такие меры предусмотрены проектом постановления правительства о внедрении изменений в узбекский алфавит во всех сферах общественной жизни. Согласно программе мероприятий, профильные ведомства должны разработать проекты необходимых документов до апреля 2027 года, а до июня — согласовать их и внести в кабинет министров.

Изменения связаны с заменой четырех буквосочетаний отдельными буквами: O‘ o‘ на Ö ö, G‘ g‘ на Ğ ğ, Sh sh на Ş ş и Ch ch на Ç ç.

В документе не уточняется, как именно будут выглядеть обновленные надписи на гербе и государственных наградах. Речь идет о подготовке правовых изменений для их приведения в соответствие с новой редакцией алфавита.

Напомним, в Кыргызстане депутаты VII созыва поднимали инициативу изменения государственного герба. После принятия парламентом законопроекта об изменении флага, вице-спикер ЖК Нурланбек Азыгалиев призвал коллег не останавливаться на достигнутом. По его словам, от многих граждан поступают предложения поменять гимн, а заодно и герб.