Семь агентств получили разрешения на трудоустройство кыргызстанцев за границей

Межведомственная комиссия при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана рассмотрела заявки частных агентств занятости, которые помогают гражданам страны найти работу за рубежом. По итогам заседания нескольким организациям выдали новые разрешения, еще восьми продлили действующие на один год.

Как сообщили в центре трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда, разрешения на трудоустройство кыргызстанцев за границей получили следующие компании:

ОсОО «Динар Компани» — Турция. ОсОО «ПФ Германия Карьера» — Германия. ОсОО «Флай Глобус» — Турция. ОсОО «ОЛИМП КЕЙ ДЖИ ТРЭВЕЛ» — Турция и Болгария. ОсОО «Олива» — Германия. ОсОО «ЭРА-Тревел» — Польша (с условием). ОсОО «Окуу жумуш Италия» — Италия (с условием).

Кроме того, комиссия продлила на один год разрешения следующим частным агентствам занятости:

ОсОО «Бест Чойс» — Германия;

ОсОО «Тайга Групп» — Турция;

ОсОО «Евро Сапар» — Турция;

ОсОО «Арча АС Туризм» — Турция;

ОсОО «Рамай-Саякат» — Польша (с условием);

ОсОО «Эмир Тревел» — Турция;

ОсОО «Аиша» — Турция;

ОсОО «Аска-Трэвел» — Болгария.

Вместе с тем комиссия отказала в выдаче разрешений ОсОО «Арча АС Туризм» на трудоустройство граждан в России и ОсОО «Глобал проспект бридж» — в Германии.

В Минтруда напомнили гражданам, планирующим работать за рубежом, что обращаться следует только в частные агентства занятости, имеющие соответствующие разрешения. Перед заключением договора рекомендуется проверить информацию об агентстве на официальных ресурсах.