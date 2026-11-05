О жертвах мошенников при трудоустройстве за рубежом рассказал специалист

Почти 60 граждан Кыргызстана стали жертвами мошеннических схем, касающихся трудоустройства за рубежом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

По его данным, общая сумма ущерба составила около 7,7 миллиона сомов.

Он отметил, что внимание кыргызстанцев привлекают объявления в Instagram, Facebook, TikTok и других социальных сетях. Гражданам обещают работу в крупных международных компаниях и высокие заработки, при этом требуя деньги за якобы оформление документов и другие услуги.

Соискателей призывают не терять бдительности и не верить сомнительным объявлениям — легальным трудоустройством занимаются только агентства, имеющие соответствующую лицензию.

Бактыбек Кудайбердиев рекомендует, прежде чем отдавать свои деньги, проверяйте наличие у частного агентства официального разрешения, адрес офиса, контакты и срок действия лицензии.