Германия может упростить трудоустройство кыргызстанцев. Готовится соглашение

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Кыргызстан и Германия готовят межправительственное соглашение, которое должно облегчить гражданам КР получение образования, прохождение профессиональной подготовки и трудоустройство в ФРГ. Об этом сообщил Омурбек Текебаев.

По словам политика, он провел встречу с представителем Федерального министерства внутренних дел Германии по вопросам миграционного сотрудничества доктором Людвигом Юнгом.

Стороны обсудили подготовку соглашения, направленного на расширение возможностей для кыргызстанцев, желающих учиться и работать в ФРГ.

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Документ предусматривает создание более благоприятных условий для выхода квалифицированных специалистов из Кыргызстана на немецкий рынок труда.

Как отметил Омурбек Текебаев, представитель Германии подтвердил заинтересованность немецкой стороны в заключении соглашения.

По итогам встречи достигнута договоренность ускорить согласование текста документа и подготовку к его подписанию.

«Мы давно работали над этим вопросом. Похоже, дело наконец близится к завершению», — написал политик.

При этом конкретные условия будущего соглашения, перечень профессий, требования к кандидатам и возможные сроки его подписания пока не раскрываются.