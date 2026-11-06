Германия может упростить трудоустройство кыргызстанцев. Готовится соглашение
Кыргызстан и Германия готовят межправительственное соглашение, которое должно облегчить гражданам КР получение образования, прохождение профессиональной подготовки и трудоустройство в ФРГ. Об этом сообщил Омурбек Текебаев.
По словам политика, он провел встречу с представителем Федерального министерства внутренних дел Германии по вопросам миграционного сотрудничества доктором Людвигом Юнгом.
Стороны обсудили подготовку соглашения, направленного на расширение возможностей для кыргызстанцев, желающих учиться и работать в ФРГ.
Документ предусматривает создание более благоприятных условий для выхода квалифицированных специалистов из Кыргызстана на немецкий рынок труда.
Как отметил Омурбек Текебаев, представитель Германии подтвердил заинтересованность немецкой стороны в заключении соглашения.
По итогам встречи достигнута договоренность ускорить согласование текста документа и подготовку к его подписанию.
«Мы давно работали над этим вопросом. Похоже, дело наконец близится к завершению», — написал политик.
При этом конкретные условия будущего соглашения, перечень профессий, требования к кандидатам и возможные сроки его подписания пока не раскрываются.