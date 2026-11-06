USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Германия может упростить трудоустройство кыргызстанцев. Готовится соглашение

13:33, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан и Германия готовят межправительственное соглашение, которое должно облегчить гражданам КР получение образования, прохождение профессиональной подготовки и трудоустройство в ФРГ. Об этом сообщил Омурбек Текебаев.

По словам политика, он провел встречу с представителем Федерального министерства внутренних дел Германии по вопросам миграционного сотрудничества доктором Людвигом Юнгом.

Стороны обсудили подготовку соглашения, направленного на расширение возможностей для кыргызстанцев, желающих учиться и работать в ФРГ.

Читайте по теме
Семь агентств получили разрешения на трудоустройство кыргызстанцев за границей

Документ предусматривает создание более благоприятных условий для выхода квалифицированных специалистов из Кыргызстана на немецкий рынок труда.

Как отметил Омурбек Текебаев, представитель Германии подтвердил заинтересованность немецкой стороны в заключении соглашения.

По итогам встречи достигнута договоренность ускорить согласование текста документа и подготовку к его подписанию.

«Мы давно работали над этим вопросом. Похоже, дело наконец близится к завершению», — написал политик.

При этом конкретные условия будущего соглашения, перечень профессий, требования к кандидатам и возможные сроки его подписания пока не раскрываются.

Материалы по теме

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

Посольство Кыргызстана призвало граждан в Германии избегать мест протестов

О жертвах мошенников при трудоустройстве за рубежом рассказал специалист

Лицензии на медицинское образование в Кыргызстане будет выдавать Минздрав

В России удвоили список нарушений, за которые мигрантов могут выдворить

Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

Омурбек Текебаев спустя 25 лет назвал ответственного за передачу Узонгу-Кууша

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

В Кыргызстане задержали граждан с 63 килограммами гашиша

 

Адвокат Тилекмата Куренова заявила о превышении срока его содержания под стражей

 

Россиянка пыталась ввезти в Кыргызстан наркотики на 17 миллионов рублей

 

Камни со стройки попали в ребенка и повредили машину. Минстрой провел проверку

 

Адвокаты Султанбекова и Атамбаева подали апелляцию в городской суд

 

Четыре автомобиля столкнулись в Таласской области. Погибли четыре человека

 

Общество

В Бишкеке открыли новый детский сад на 80 мест

 

В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 участков под туалеты

 

Красную книгу Кыргызстана не пересматривали почти 20 лет

 

Отопительный сезон с ограничениями. Какой уголь запретили в Бишкеке?

 

Рекламная зачистка в Бишкеке: под снос пошли десятки вывесок

 

В заповеднике на Иссык-Куле засняли около 400 архаров и горных баранов

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Власть

Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

 

Новые заводы, дороги и старые проблемы. Жапарову отчитались о Сокулуке

 

Аншлаг в Сокулуке. На встречу с Садыром Жапаровым смогли попасть не все

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

В городе Ош открыли школу почти за 1 миллиард сомов

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18