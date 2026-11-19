В китайском Шэньчжэне сегодня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На пленарном заседании выступили лидеры России, США и Китая.

Дональд Трамп рассказал об экономических успехах США. По его словам, этому способствовали снижение налогов, дерегулирование экономики и заключение более 20 торговых соглашений. Он также сообщил, что Соединенные Штаты уже ведут переговоры о новых соглашениях с несколькими странами.

Отдельно Дональд Трамп коснулся предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширять торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова обеспечивать партнеров энергоресурсами, зерном и удобрениями. Москва рассчитывает укреплять сотрудничество с государствами региона в энергетике и поставках продовольствия. РФ открыта для международного сотрудничества и намерена и дальше наращивать экономический потенциал.

«Я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем Си и президентом Путиным сегодня, чтобы обсудить новые возможности для всех трех стран», — сказал он .

Си Цзиньпин, в свою очередь, объявил, что Китай выделит 20 миллионов долларов на развитие практического сотрудничества в рамках АТЭС. Он также призвал страны региона создавать общую инновационную экосистему и развивать искусственный интеллект.

Накануне председатель КНР также отмечал, что экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством, указал Си Цзиньпин и напомнил, что регион стал важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной обстановке, и выразил готовность Пекина сотрудничать для укрепления доверия и построения единого сообщества.

Напомним, главное событие форума — саммит лидеров — запланировано на сегодня. Как ожидается, в нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона. На полях саммита АТЭС главы США, РФ и КНР могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.