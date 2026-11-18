Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных в отношении нее ограничительных мер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом форуме саммита АТЭС.

При этом глава РФ подчеркнул, что страна однако достойно прошла испытания рестрикциями.

По словам Путина, прежние инструменты экономического доминирования изжили себя. Пример тому — провалившиеся попытки изолировать и Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер.

Выступая с трибуны делового саммита АТЭС, глава РФ также заявил, что Москва осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе применение санкций и силового давления на независимые государства. Он подчеркнул, что все больше стран поддерживают формирование справедливой системы международных отношений.

Напомним, что основная встреча — саммит лидеров — запланирована на 19 ноября. Как ожидается, в ней примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона.