Председатель Китая Си Цзиньпин сегодня выступил на Деловом саммите форума АТЭС в Шэньчжэне.

Лидер КНР призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона твердо поддерживать послевоенный миропорядок и многополярность, а также выступил за реформирование Всемирной торговой организации.

«Чем сложнее внешняя обстановка, тем решительнее мы должны отстаивать послевоенный международный порядок, содействовать равноправному и упорядоченному развитию многополярного мира, а также всеобъемлющей и инклюзивной глобализации экономики», — сказал он.

По его мнению, участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества необходимо твердо поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью ВТО.

Председатель КНР также добавил, что Китай готов предоставить мировому бизнес-сообществу огромный открытый рынок.

Экономики АТЭС должны придерживаться подхода, при котором разногласия разрешаются путем диалога, а вызовы преодолеваются сотрудничеством, указал Си Цзиньпин и напомнил, что регион стал важным двигателем роста мировой экономики благодаря долгосрочной стабильной обстановке, и выразил готовность Пекина сотрудничать для укрепления доверия и построения единого сообщества.

«Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации», — сказал он.

Процветание Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без безопасности и стабильности, подчеркнул глава Китая.

Сегодня на форуме также выступит президент России Владимир Путин. Он изложит оценки ситуации в мире, расскажет о результатах отечественной экономики и представит инвестиционный потенциал страны.

Основная встреча — саммит лидеров — запланирована на 19 ноября. Как ожидается, в ней примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона. На полях саммита АТЭС главы США, РФ и КНР могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.