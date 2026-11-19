Основной день саммита АТЭС. Глава России выступил на заседании: что сказал
Сегодня в китайском Шэньчжэне основной день работы саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС). На пленарной сессии выступил президент России.
Главное из заявлений Владимира Путина
- Россия намерена расширять торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова обеспечивать партнеров энергоресурсами, зерном и удобрениями.
- Азиатско-Тихоокеанский регион — один из ключевых центров мирового экономического роста и Россия остается его частью.
- Товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 60 процентов. По прогнозам экономика стран АТЭС в совокупности прибавит 4,8 процента по итогам 2026 года.
- Москва рассчитывает укреплять сотрудничество с государствами региона в энергетике и поставках продовольствия.
- Россия открыта для международного сотрудничества и намерена и дальше наращивать экономический потенциал.
- Россия осуществляет у себя фундаментальные реформы в экономике.
- Россия входит в число ведущих экономик мира.
- ВВП РФ в реальном выражении вырос более чем на 10 процентов за последние три года.
- РФ остается открытой миру, усиливает свой экономический потенциал.
Владимир Путин также предложил участникам АТЭС активнее использовать новые транспортные коридоры, в том числе маршрут «Север — Юг».
Он добавил, что РФ готова делиться с партнерами по АТЭС своими компетенциями в сфере цифровых технологий и ИИ на условиях, гарантирующих суверенитет и сохранность данных.
В непростых условиях фрагментации мировой экономики форум АТЭС должен задавать объединительный тон, указал глава РФ.
Напомним, главное событие форума — саммит лидеров — запланировано на сегодня. Как ожидается, в нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона. На полях саммита АТЭС главы США, РФ и КНР могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.