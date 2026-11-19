Сегодня в китайском Шэньчжэне основной день работы саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС). На пленарной сессии выступил президент России.

Главное из заявлений Владимира Путина

Россия намерена расширять торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова обеспечивать партнеров энергоресурсами, зерном и удобрениями.

Азиатско-Тихоокеанский регион — один из ключевых центров мирового экономического роста и Россия остается его частью.

Товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 60 процентов. По прогнозам экономика стран АТЭС в совокупности прибавит 4,8 процента по итогам 2026 года.

Москва рассчитывает укреплять сотрудничество с государствами региона в энергетике и поставках продовольствия.

Россия открыта для международного сотрудничества и намерена и дальше наращивать экономический потенциал.

Россия осуществляет у себя фундаментальные реформы в экономике.

Россия входит в число ведущих экономик мира.

ВВП РФ в реальном выражении вырос более чем на 10 процентов за последние три года.

РФ остается открытой миру, усиливает свой экономический потенциал.

Владимир Путин также предложил участникам АТЭС активнее использовать новые транспортные коридоры, в том числе маршрут «Север — Юг».

Он добавил, что РФ готова делиться с партнерами по АТЭС своими компетенциями в сфере цифровых технологий и ИИ на условиях, гарантирующих суверенитет и сохранность данных.

В непростых условиях фрагментации мировой экономики форум АТЭС должен задавать объединительный тон, указал глава РФ.

Напомним, главное событие форума — саммит лидеров — запланировано на сегодня. Как ожидается, в нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и другие лидеры экономик региона. На полях саммита АТЭС главы США, РФ и КНР могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.