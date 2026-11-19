Для спокойствия в мире нужен мир среди великих держав, заявил лидер Китая Си Цзиньпин, открывая первый в истории трехсторонний саммит глав КНР, США и России.

«Позитивное взаимодействие между крупными державами — это не вопрос выбора, а обязательное требование», — сказал он.

Описывая структуру взаимодействия трех стран, председатель КНР отметил, что Пекин «развивал свое всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию с Россией в новую эпоху» и «активно стремился к построению конструктивных и стратегически стабильных отношений» с США.

По его словам, в мире царит спокойствие, если великие державы живут в мире, а если враждуют, то мир оказывается в хаосе. Поэтому Китай, США и Россия должны сотрудничать в решении глобальных проблем и вместе защищать мир и стабильность.

Первую встречу лидеров Китая, США и России он охарактеризовал как прорывную.