Садыр Жапаров передал Омурбеку Бабанову стадион «Талас Арена»

Президент Садыр Жапаров открыл новый стадион «Талас Арена» и объявил о его передаче в управление футбольному клубу «Азия», основателем которого является бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

Выступая на церемонии, глава государства объяснил, что стадион построили за государственные средства, однако дальнейшие расходы на его содержание и обслуживание возьмет на себя футбольный клуб.

«Почему мы сегодня подписали мяч и передаем его Омурбеку Токтогуловичу? Потому что государство построило стадион, а теперь его дальнейшее содержание, обслуживание инфраструктуры и все расходы берет на себя Омурбек Токтогулович. Пусть бережет стадион как зеницу ока», — заявил президент.

Жапаров поблагодарил Бабанова за инициативу по развитию футбола в Таласской области и подчеркнул, что государственные спортивные объекты должны использоваться постоянно.

«Такой современный объект не должен оставаться просто зданием. Он должен стать центром, где воспитываются таланты и достигаются спортивные успехи», — отметил он.

«Талас Арена» рассчитана более чем на 5 тысяч зрителей. Основное футбольное поле оборудовано гибридным газоном с автоматической системой полива.

На территории два тренировочных поля, три площадки для мини-футбола и современное освещение. Комплекс предназначен в том числе для проведения международных матчей.

Президент напомнил о государственной программе развития футбола до 2034 года и заявил, что современные спортивные объекты должны появляться не только в Бишкеке, но и в регионах.

« Неважно, где живет талантливый ребенок. Главное — какие возможности ему предоставлены и какую поддержку он получает. Садыр Жапаров

Во время открытия президент оставил автограф на футбольном мяче, символически передав его представителям клуба «Азия».

Открытие сопровождалось концертом и игрой между командами «Азия» и «Талас».

Отметим, что речь о передаче стадиона в управление и на содержание клуба, а не в личную собственность Омурбека Бабанова. Сроки и юридические условия передачи пока не уточняют.