Разработать приложение для изучения древней письменности предлагают в КР

Разработать мобильное приложение «Битикчи» для изучения древней кыргызской письменности предлагает Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике.

Проект включен в Программу развития госязыка и языковой политики на 2026-2028 годы.

Приложение будет способствовать распространению историко-культурного наследия страны в цифровом формате, говорится в сообщении.

В «Битикчи» планируется разместить разделы для изучения древней кыргызской письменности, игровые упражнения и специальный переводчик между битиком и кириллицей. Также предусмотрен модуль, который позволит пользователям общаться, используя древнюю письменность.

Проект поможет повысить интерес общества к истории кыргызской письменной культуры и расширит возможности изучения ее исторических основ, полагают инициаторы.