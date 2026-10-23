Разработать приложение для изучения древней письменности предлагают в КР
Разработать мобильное приложение «Битикчи» для изучения древней кыргызской письменности предлагает Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике.
Проект включен в Программу развития госязыка и языковой политики на 2026-2028 годы.
Приложение будет способствовать распространению историко-культурного наследия страны в цифровом формате, говорится в сообщении.
В «Битикчи» планируется разместить разделы для изучения древней кыргызской письменности, игровые упражнения и специальный переводчик между битиком и кириллицей. Также предусмотрен модуль, который позволит пользователям общаться, используя древнюю письменность.
Проект поможет повысить интерес общества к истории кыргызской письменной культуры и расширит возможности изучения ее исторических основ, полагают инициаторы.